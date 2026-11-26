Un incendio en un tren de la línea Mitre, ocurrido este jueves por la mañana entre las estaciones Colegiales y Carranza, obligó a evacuar a los pasajeros de la formación por los chispazos y el humo que se produjeron sobre las vías.

El fuego comenzó en un servicio de la línea ramal Suárez, poco después de las 6:30 , a la altura del puente de Ciudad de La Paz. Por precaución, todos los servicios de la línea Mitre debieron ser interrumpidos.

Al momento, el ramal Tigre fue el único en reestablecerse. Volvió a circular poco antes de las 10, aunque con fuertes demoras.

No hay víctimas ni heridos al momento , pero debieron evacuarse unos 219 pasajeros por precaución, 3 de ellos en tabla. Se asistieron 16 pasajeros en el lugar, todos adultos. Tres de ellos sufrieron ataques de pánico por la tensa situación, según informó el SAME, que desplegó un total de 50 móviles y 114 agentes para estar atentos a cualquier situación. Finalmente, nadie debió ser trasladado.

Según fuentes de Trenes Argentinos, el incendio se produjo cuando una formación arrolló una chapa que cayó a las vías. Se trata de una protección que se encuentra al costado del riel, y por motivos que eran investigados, se desprendió.

Al pasar por encima del chapón caído, la formación comenzó un pequeño foco de incendio en su parte inferior. Si bien no fue de gravedad, comenzó a brotar un humo que se metió adentro del vagón. Los pasajeros debieron comenzar a abrir las ventanillas, romper los vidrios o forzar las puertas para evacuarse.

Los pasajeros estuvieron más de 40 minutos arriba del tren hasta que pudieron ser evacuados de la formación por personal de rescate. Fue a causa del operativo que debieron realizar primero para interrumpir la alimentación de electricidad del tercer riel que lleva a las formaciones

En el lugar del incidente se encuentran trabajando en la evacuación de la formación personal de Trenes Argentinos, bomberos y el SAME. Participaron dos dotaciones, una de Belgrano y una de Chacarita y dos unidades del Grupo Especial de Rescate.

Los motivos del fuego y del desprendimiento del chapón era materia de investigación para el personal que comenzó con las pericias.

Yamil Guzzo, representante de La Fraternidad en la línea Mitre, sostuvo que el desprendimiento se debió a la precaria situación del sistema. "Nosotros venimos denunciando la falta de mantenimiento. Al momento no tuvimos solución. No hubo víctimas físicas hoy, pero cuando pasa esto el trabajador llega tarde, le descuentan. Venimos reclamando hace mucho", sostuvo en una entrevista con De Acá en Mas, en Urbana Play.

El sindicalista explicó por qué se produjo el incendio tras la caída del chapón. "Son unos chapones que están sujetos a un paredón, transportan cables de señalamiento y tensión. El desprendimiento hizo que toque en el tercer riel y una puesta a tierra", aclaró.

Fuente: Clarín