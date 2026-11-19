La identidad de la primera víctima fatal de la explosión en Remedios de Escalada fue confirmada este jueves luego de un estudio de ADN al cuerpo que había sido encontrado calcinado en el lugar el viernes, según dijeron a Clarín sus familiares. Se trata de Marcelo García , quien tenía 47 años, era técnico en Seguridad e Higiene y trabajaba para Metrogas . La confirmación de que se trataba del operario que estaba desde el momento de la tragedia llegó este jueves, el mismo día que se conoció la muerte de un segundo trabajador de la empresa que estaba internado con graves quemaduras.

Desde el viernes pasado, la familia de Marcelo estaba atrapada entre la incertidumbre y la angustia por su ausencia. Sus hijos de seis y ocho años preguntaban por él. Su mujer esperaba que en cualquier momento se abriera la puerta de su casa de Banfield y Marcelo apareciera.

Antes de que en Del Valle Iberlucea 4494 todo volara por el aire, García había advertido el peligro de la situación y fue quien pidió a los vecinos abandonaran sus casas.

"Los nenes preguntan por el padre, solo les adelantamos que tuvo un accidente y que estaba grave", decía Georgina, sobrina de Marcelo, en diálogo con Clarín , durante la larga espera por la noticia que no querían que llegara.

La familia se acercó hasta el lugar de la explosión para reconstruir sus últimos movimientos y saber qué pasó. En el momento del accidente, Marcelo llevaba un uniforme azul refractario y un casco blanco. Un vecino les contó que, minutos antes de la explosión, hubo una discusión entre dos trabajadores de la empresa. Uno de ellos, que tenía un cargo más alto, les dijo a los vecinos que se quedaran tranquilos porque la situación estaba controlada. Pero Marcelo no estaba de acuerdo, sabía del peligro y pedía que todos evacuaran la zona.

"Era una persona muy justa, siempre hacía lo correcto. Necesitamos las cámaras y las evidencias", agrega Georgina. Incluso, ayudó a varios vecinos a salir de sus casas. Insistió en que se alejaran lo más posible porque quería evitar que alguien saliera lastimado. Y no se equivocó, la fuga de gas arrasó con todo a su alrededor y ocasionó la muerte de dos trabajadores y dejó más de 30 heridos.

Hacía 14 años que Marcelo trabajaba en Metrogas . Arrancó desde abajo, como operario a cargo de la maquinaria. Con esfuerzo y muchas horas de estudio fue creciendo dentro de la empresa. Se capacitó, obtuvo una Tecnicatura en Seguridad e Higiene y tenía pensado continuar con la Licenciatura. Marcelo amaba su trabajo.

Hacía un año que había dejado las cuadrillas de Metrogas. Hasta el viernes, su tarea consistía en recorrer distintas zonas, comprobar si había pérdidas de gas y, cuando era necesario, cortar el suministro. Aquel viernes recibió una llamada y fue a la esquina de Del Valle Iberlucea y Beltrán. Enseguida, se dio cuenta de la situación y pidió que los vecinos dejaran sus casas.

Georgina dijo que Marcelo era "una persona muy querida" y recibieron el "cariño de sus compañeros" a través de mensajes de quienes trabajaron con él, durante estos días de incertidumbre.

La explosión de Remedios de Escalada dejó muchos interrogantes sobre los trabajos que se realizaban en el lugar. Según informaron las autoridades, una cuadrilla de Exgadet -empresa contratista de Metrogas- realizaba trabajos de renovación de la red de distribución frente a una fiambrería, sin los planos correspondientes. Una máquina tuneladora dañó uno de los caños alrededor de las 9.44, más de una hora antes de que se registrara la explosión. La alerta al sistema municipal de emergencias ingresó a las 10.52.

Según indicó Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege), el mismo viernes de la explosión y a pocas horas del incidente se le envió una nota formal a la distribuidora Metrogas -dueña del caño en el que se produjo la fuga- en la que se le requirió información detallada acerca de lo ocurrido. Además, solicitó la entrega del plano de la red con la ubicación de la rotura e información acerca de la tarea que se estaba ejecutando en ese momento.

Desde el ente afirmaron que a partir de la información relevada, podrán reconstruir el modo en que ocurrieron los hechos, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. También señalaron que los resultados de la investigación "quedarán a disposición de la Justicia".

Identificar el cuerpo carbonizado del primer fallecido en la tragedia demandó 6 días. El domingo 15 de noviembre se le tomaron muestras de ADN a los hermanos de Marcelo y se enviaron a Junín. El informe demoraba entre 24 y 48 horas pero se extendió hasta este jueves.

Según informaron fuentes del caso a Clarín , "el estado del cuerpo es irreconocible" y fue encontrado a pocos metros del lugar donde se rompió el caño de gas que generó la enorme explosión.

La familia tenía la esperanza de que no fuera él, pero sabían que era "muy difícil" porque solo había un desaparecido y se había encontrado un solo cuerpo. "Es todo muy triste", expresaron.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín