Iba a ser papá y abuelo, volvía de jugar al fútbol y lo mataron en un brutal asalto

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Un hombre de 48 años fue asesinado a puñaladas durante un asalto cuando regresaba a su casa después de jugar al fútbol con amigos y mirar un partido por televisión. El ataque ocurrió en una parada de colectivos de la localidad bonaerense de José C. Paz, donde dos delincuentes lo sorprendieron y le robaron sus pertenencias.

La víctima fue identificada como Miguel Lescano, oriundo de Hurlingham. El crimen ocurrió el domingo pasado en la intersección de avenida Derqui y San Fernando y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según informaron fuentes policiales, Lescano había mantenido un último contacto telefónico con su esposa para avisarle que estaba por llegar a su casa. Sin embargo, después de esa comunicación no volvió a responder.

Las imágenes de las cámaras muestran que el hombre caminaba con una mochila cuando fue sorprendido por dos individuos que se encontraban en la parada de colectivos. Los atacantes se acercaron desde distintos lados y lo abordaron de manera coordinada.

Durante el forcejeo, uno de ellos lo apuñaló con un cuchillo tipo Tramontina. Lescano murió en el lugar. Los investigadores intentan establecer si los sospechosos estaban esperando el transporte público o si se habían ubicado allí para elegir a una posible víctima.

Un detenido y un sospechoso prófugo

En las últimas horas, efectivos de la Policía Bonaerense identificaron y detuvieron a uno de los presuntos responsables, un hombre de 30 años. El segundo atacante todavía no fue localizado.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los sospechos