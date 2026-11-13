Hotesur-Los Sauces: el tribunal acelera las audiencias y habilita un nuevo día para el desarrollo del juicio

El Tribunal Oral Federal 5 habilitó este viernes un nuevo día para avanzar con el juicio oral por el caso Hotesur-Los Sauces , en el que se investiga un presunto esquema de lavado de dinero a través de los hoteles y propiedades inmobiliarias de la familia Kirchner . El proceso tiene sentado por primera vez en el banquillo de los acusados al hijo de la expresidenta, Máximo.

Así, el debate, que comenzó hace tres semanas, tendrá por primera vez una jornada un día miércoles. Será para compensar el próximo lunes, que es feriado judicial, pero fundamentalmente para consolidar un nuevo día de audiencias y poder hacer avanzar el debate a un ritmo de tres sesiones por semana , tal como estaba previsto en la hoja de ruta inicial del tribunal.

Durante la audiencia de hoy, el tribunal que preside el juez Jose Michilini concluyó con la lectura de la acusación por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) correspondiente al tramo Los Sauces.

Ese segmento del juicio oral examina los alquileres de inmuebles de la familia Kirchner al Grupo Báez y al Grupo Indalo , bajo un arco de posibles delitos que incluyen la asociación ilícita, lavado y dádivas.

Entre las operaciones bajo sospecha figura la compra por parte de la sociedad Los Sauces del departamento de San José 1111 , donde la expresidenta cumple su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. Fue adquirido el 11 de junio de 2015 por US$370.000 en cuatro Cedines para que viviera allí Florencia Kirchner .

“La firma Los Sauces, en oportunidad de adquirir el inmueble de la calle San José 1111, unidad funcional 5 de esta ciudad, incorporó una serie de movimientos de fondos entre cuentas personales de los socios y cuentas de la propia sociedad, que a su vez se han querido mantener en el anonimato”, leyó hoy uno de los secretarios del Tribunal.

Tanto para la UIF como para el fiscal Diego Velasco, Los Sauces permitió dar un “ropaje de legalidad” a fondos de origen ilícito e incorporarlos al patrimonio de los Kirchner.

La maniobra, según la acusación, incluyó un encadenamiento de sociedades que habría permitido a la familia Kirchner disponer del dinero presuntamente blanqueado, ya fuera mediante retiros de fondos de la firma, la compra de propiedades para uso personal o el pago de salarios.

El miércoles de la semana próxima comenzará la lectura de la acusación fiscal correspondiente al tramo Hotesur , donde se revisa únicamente el alquiler de los hoteles de los Kirchner a la firma Valle Mitre, de Lázaro Báez.

La intención original del tribunal era realizar un juicio distinto para cada una de estas causas, que habían sido unificadas en instancia oral. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó esa posibilidad y ordenó que se desarrollara todo el trámite en un único debate.

Fuente: La Nación