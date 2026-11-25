Era la primera vez que Sergio Ramón Oliveira (22) pasaba por la casa de su tía a buscar a Guadalupe Eseiza (8) , su prima hermana, en la ciudad de Lobos . Le había dicho de llevarla a una pileta para un festejo de cumpleaños donde se encontraba su hija de 5 años. " Sí, mami, si es el primo ", la convenció "Guada" a su mamá.

Pasadas las cinco de la tarde del 1° de marzo de 2020, con un calor de verano, Oliveira llegó en su moto negra a lo de Severiana Silva (27) , en la calle Angueira al 1900. Nadie imaginaba el horror que iba a vivir esa nena minutos más tarde.

El hombre, nacido en Encarnación (Paraguay) , no se dirigió a ningún cumpleaños. Hizo poco más de 20 cuadras y llegó al complejo de departamentos de Hipólito Yrigoyen al 1200, donde alquilaba. Apenas cerró la puerta, arrancó el salvaje ataque sexual.

La víctima, que medía 1,30 metros y pesaba unos 35 kilos, se resistió y le dejó sus marcas al agresor hasta que no pudo más por los golpes. Oliveira, aficionado al boxeo, le causó fracturas en la cabeza y las costillas, además de múltiples hematomas.

A las 18.51, la mamá de la chiquita -también nacida en Paraguay- lo llamó por teléfono para preguntarle dónde estaban. " Estoy en una plaza, vuelvo enseguida ", contestó él y cortó la comunicación.

Oliveira se fue hasta lo de una ex pareja, con la que había convivido cinco meses en el mismo departamento. Se encontraron en una esquina. Llorando desconsoladamente, le dijo que había hecho " algo sin solución " y que quería despedirse de ella.

Luego se volvió a la escena del ataque. Para borrar los rastros, el agresor prendió fuego y llevó el carbón encendido hasta la cocina del departamento. Colocó a la nena, agonizante y en estado de semiinconsciencia, sobre las brasas , entre dos sillas, semisentada y apoyada en la pared. Usó nafta para acelerar la combustión.

Oliveira cerró las ventanas, puso una garrafa a centímetros de "Guada", le dio llave a la puerta y salió, con la intención de que el fuego arrasara con las huellas y destruyera los vestigios biológicos del ataque sexual.

El asesino se volvió a lo de su ex y también visitó a otra pareja anterior, madre de sus dos hijos. " Me mandé una cagada ", le avisó a la última de ellas. Ambas notaron que estaba transpirado, sucio, con hollín, y con un fuerte olor a humo. Sus Crocs estaban cubierta de cenizas.

Preocupada porque su hija no regresaba, Silva llamó por teléfono al sospechoso para preguntarle por ella. A las 21.15 él la atendió y le dijo: " Me voy a bañar y voy con Guada a tu casa ". Otra mentira.

A la medianoche llegó a la casa de su mamá, en Roque Pérez. En shock, repetía: " La nena, la nena ". Entonces la mujer llamó a la Policía.

El comisario Héctor Omar Jensen fue el primero en presentarse en la escena del crimen y vio un cuerpo al asomarse en una ventana. Abrió la puerta de una patada. Adentro, el cuadro era terrorífico. La víctima ya había muerto. Las paredes estaban negras por el hollín.

La autopsia confirmaría el horrendo final: la muerte se produjo por un "síndrome asfíctico secundario a carbonización" .

La exposición directa al fuego de los genitales de la niña había sido con el claro fin de eliminar todo vestigio de una violación. Allí tenía signos de cocción. Sufrió un estallido de sus órganos vitales y también quemaduras en la lengua por aspirar el humo.

Este martes 24 de noviembre, a más de seis años del crimen, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de La Plata , integrado por los jueces Andrés Vitali, Santiago Paolini y Ernesto Domenech, condenó a Oliveira, hoy de 29 años, a prisión perpetua.

Lo consideraron autor de " tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargo de la guarda, en concurso real con homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y criminis causa, estos dos últimos en concurso ideal".

Además, fijaron un límite temporal de 40 años para que Oliveira pueda solicitar su libertad condicional.

Era la pena que habían pedido la fiscal de juicio Leila Aguilar y los abogados de la familia de la víctima, Andrés Irazábal y Nicolás Granillo Fernández.

Durante el juicio, el acusado -asistido por una defensora oficial- ensayó una insólita versión de lo que pasó: aseguró que dos ladrones armados ingresaron a su casa a robar y mataron a la nena mientras él salía a buscar dinero porque lo estaban extorsionando. El tribunal la calificó de "mendaz".

Oliveira había pedido no estar presente en la audiencia decisiva. Sabía que su suerte estaba echada. Ahora pasa sus días en la Unidad 9 de La Plata, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Durante el debate, dos ex parejas -ambas de contextura física menuda y escasa estatura, asimilable a la complexión corporal de una niña- revelaron un patrón reiterado de sometimiento sexual mediante el uso de la fuerza, violencia física, consumo extremo de pornografía y un antecedente de abuso denunciado por la hermana de la nena a la misma edad.

Cuando ellas se negaban a mantener relaciones, les propinaba fuertes golpizas, subía el volumen de la música y las violaba. Nunca se animaron a denunciarlo.

La mamá de sus dos hijos (una nena y un nene) declaró que frecuentaba sitios webs con patrones de búsqueda explícitos, tales como " padre viola a su hijastra, hermanastra o sobrina ".

"Estando embarazada se me subía encima y me obligaba a que le chupara las partes íntimas. Una vez me tapó la boca y me obligó a tener relaciones sexuales. Puso todo su cuerpo encima para que yo no pudiera salir y no gritara. Le dije que era un hijo de puta, que lo iba a denunciar, y me decía que nadie me iba a creer porque yo era su pareja y tenía que cumplir con eso, que lo tenía que hacer", contó.

Quien había sido su última pareja lo describió como muy celoso. "Cuando nos separamos, fue porque yo no quería tener intimidad", sostuvo. Y relató uno de los ataques, que fue el último, porque allí decidió separarse.

"Forcejeamos y puso música fuerte. Salí corriendo para la cocina, él me agarró del brazo y como soy chiquita me cargó y quiso que tengamos intimidad. Se mojó la mano, me lo pasó por mi zona íntima y lo hizo igual a la fuerza. Rompió mi bombacha. La relación no fue consentida, incluso quiso ahorcarme. Y ahí me fui ", describió.

En dos negocios de ropa también había exhibido sus comportamientos sexuales inapropiados, donde se tocaba sus partes íntimas y simulaba masturbarse, lo que asustó a las empleadas.

Una de las hermanas de la nena, Belén, hija de Luis Manuel Eseiza (74), escribió en Facebook: "Tu asesino recibió su condena, pero yo voy a llevar tu ausencia toda la vida".

" Hoy dejo de luchar contra el mundo para empezar a llorarte como necesito. Te amo y te voy a extrañar hasta el último día de mi vida. Mi Guada, mi princesa, mi hermanita. Para siempre ", completó.

Ella, como el resto de la familia, destacan que ahora descansará en paz, pero no olvidan el horror que vivió. No solo ellos, sino también quienes intervinieron en el caso y en el debate oral, que se conmovieron en más de un pasaje, incluido el tribunal.

Un ejemplo es el del comisario Jensen (48), que encontró su cuerpo y a mediados de 2024 le diagnosticaron síndrome de burnout (síndrome del quemado).

En el juicio, sostuvo: "Tengo 30 años de profesión y en todos mis años de trabajo he visto un montón de cosas, pero este grado de alevosía pocas veces lo he visto y este tipo de escenarios pocas veces lo he visto. Ahora lo manejo en psicoterapia. Un montón de gente que participó quedó muy golpeada".

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín