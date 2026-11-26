Hechizo: Bienvenidos a Hexe ( Hexed , Estados Unidos / 2026). Dirección : Fawn Veerasunthorn, Jason Hand, Josie Trinidad. Guion : Jared Bush, Dana Ledoux Miller. Música : Kris Bowers. Montaje : Clare Knight, Jeremy Milton. Con las voces de : Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster, Walton Goggins, Henry Winkler, Dan Stevens, Brett Gelman, Tracey Ullman, Stephen Fry. Duración : 103 minutos. Calificación : apta para todo público. Distribuidora : Disney. Nuestra opinión : buena.

Aunque popularmente reducido a una idea de consumo infantil, el cine de animación ofrece un fértil y vasto terreno artístico, en muchos casos mayor al de una película “con actores de carne y hueso”. No es, sin embargo, el camino que eligió Disney. Desde hace años, y salvo mínimas excepciones, la empresa se ha entregado a una sucesión de relatos de fórmula, que exaltan valores mínimos, envueltos en una trama lineal de escaso interés. Hechizo: Bienvenidos a Hexe es otro ejemplo de ello.

“Encuentra tu potencial”, “La magia está dentro tuyo”, “No se trata de quién sos, sino de quién podés ser”, entre otras máximas de libros baratos de autoayuda, con los que se machaca a la platea sucesivamente. Y no es que esté mal, porque no hay duda de que son lindos mensajes para chicos chiquitos, muy chiquitos.

El universo por el que se mueve Hechizo: Bienvenidos a Hexe es principalmente femenino. Billie (Hailee Steinfeld) es una adolescente simpática, impulsiva, rebelde y la preocupación constante de su madre Alicia (Rashida Jones), que intenta hacerla encajar en un mundo que a la chica no le interesa en lo más mínimo.

Un día, Billie descubre que tiene poderes mágicos y, mediante un portal que abre en su habitación, se traslada a Hexe, el reino de las brujas. Allí no solamente descubre que es una más, y muy poderosa, sino que queda en la mira de Celeste (Jodie Foster), la reina del lugar y a la que no le gusta la competencia. Así, Billie se enfrenta a este mundo nuevo, mientras intenta averiguar de dónde vienen sus poderes y por qué nadie le contó la verdad. Para ello, el guion lleva a que la adolescente protagonice una sucesión de “misiones” en pos de alcanzar su objetivo.

Como si se tratara de un videojuego, la chica va cumpliendo metas caprichosas para acercarse al objetivo final. Este aspecto, que debiera ser el motor del relato, termina convirtiéndose en una excusa -bastante poco atractiva-, para que avance la trama. Es la típica estructura de aventura, pero deslucida: descubrimiento de poderes, conflicto con la antagonista y resolución que cierra el arco de identidad de la protagonista. Pero también es una historia de madres e hijas, de la relación entre ellas, de ayuda mutua, de descubrirse a sí misma en la otra y de recuperar aquello que la maternidad puso en pausa. Las brujas de Disney ya no son lo que eran. Afortunadamente.

Es en este aspecto en donde la película encuentra su virtud mayor, no por original, sino por conectar más en profundidad con las sensaciones del espectador adulto, quien, de una manera u otra, atravesó por sensaciones parecidas a lo largo de su vida. En contrapartida, y dejando de lado lo tópico de su esquema argumental, la película retrocede en su propuesta, cuando la llena de referencias, de personajes menores (sin alma, pero muy apropiados si lo que se busca es vender merchandising) y chistes simplones . Son dos registros que se entorpecen en lugar de convivir armoniosamente, ofreciendo un resultado más torpe que inspirado.

Gracias a su animación, personajes atractivos y un mensaje acorde a un público infantil, Hechizo: Bienvenidos a Hexe se deja ver. Sin embargo, su construcción narrativa y su trabajo autoral están muy lejos del estándar que supo ostentar Disney a lo largo de su historia. Especialmente cuando, por falta de ganas o de capacidad, se termina subestimando a la platea y al mismísimo cine de animación, que se merece mucho más que una fórmula de (presunto) éxito.

Fuente: La Nación