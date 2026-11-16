Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias para este lunes 16 de noviembre: las provincias afectadas

Tras un fin de semana con condiciones favorables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas , lluvias y viento Zonda para este lunes 16 de noviembre en 15 provincias. La advertencia alcanza también a la provincia de Buenos Aires, en donde se esperan precipitaciones fuertes desde la mañana.

Las zonas bajo alerta naranja por tormentas son Buenos Aires , Catamarca , Córdoba , La Rioja , Mendoza , San Luis y Santiago del Estero . En esas zonas se esperan tormentas fuertes, algunas severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 80 y 120 milímetros durante todo el período, aunque podrían ser superados de manera puntual. En Chaco, Corrientes, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Fe y Tucumán el aviso descendió al nivel amarillo .

Ante estos fenómenos, el SMN recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas. También aconsejó alejarse de puertas y ventanas, evitar calles anegadas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

En tanto, la alerta amarilla por lluvias alcanza a Chubut . El área puede ser afectada por precipitaciones de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera local. Además, no se descartan algunas tormentas aisladas.

En La Rioja, Mendoza y San Juan se suma también un aviso por viento Zonda , con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió también el pronóstico para este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde, tras varios días con condiciones favorables, volverá la inestabilidad .

El SMN pronosticó una temperatura mínima que comenzó en 19°C y una máxima que alcanzará los 27 grados en la ciudad de Buenos Aires . El cielo estará mayormente nublado durante todo el día, mientras que a lo largo de la jornada se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el martes , en tanto, se prevé un leve descenso de la temperatura y precipitaciones durante todo el día.

En la provincia de Buenos Aires la mínima fue de 16°C y la máxima llegará a los 26°C . Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada. Para el martes se pronosticaron tormentas aisladas por la mañana y el mediodía, chaparrones por la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche.

En Córdoba , se prevén una mínima de 18°C y una máxima de 30°C; en Tucumán , temperaturas de entre 21°C y 34°C; en Santa Fe , registros que irán de 21°C a 30°C; y en Entre Ríos , valores de entre 20°C y 30°C. En Jujuy , la temperatura oscilará entre 20°C y 28°C; en Salta , entre 19°C y 28°C; en Misiones , entre 21°C y 34°C; y en La Rioja , se esperan una mínima de 22°C y una máxima de 34°C.

En Santiago del Estero , las temperaturas se ubicarán entre 21°C y 34°C; en San Luis , entre 18°C y 26°C; y en San Juan , entre 21°C y 32°C. En Mendoza , se pronostican una mínima de 17°C y una máxima de 28°C; en Río Negro , valores de entre 13°C y 26°C; en Chubut , registros que irán de 13°C a 24°C; y en Santa Cruz , temperaturas de entre 11°C y 19°C.

Fuente: La Nación