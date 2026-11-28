El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y calor extremo para este sábado 28 de noviembre . Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos “peligrosos” en algunos sectores.

De acuerdo con el último reporte del SMN, las áreas bajo alerta amarilla por tormentas son Buenos Aires , Catamarca , Jujuy , La Pampa y Mendoza . En esos distritos se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros , que pueden ser superados de forma local.

Frente a esta situación, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua , cerrar y alejarse de puertas y ventanas y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Por otro lado, la alerta amarilla por calor extremo está prevista para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias de La Pampa y Mendoza. Allí, los picos térmicos podrían tener un “efecto leve a moderado en la salud” de sus habitantes.

Bajo este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones entre las que se encuentran:

En la Ciudad , se espera una mínima de 26°C y una máxima de 33°C . El cielo estará despejado durante toda la mañana , hasta la tarde, cuando aparecerán las primeras nubes. Se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora y sin probabilidad de precipitaciones.

En el caso del conurbano bonaerense, la máxima prevista para este sábado es de 32 °C y la mínima de 20°C. No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada.

En tanto, el SMN indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 32°C y 20°C en Catamarca ; 33°C y 16°C en Chaco ; 29°C y 12°C en Chubut ; 33°C y 16°C en Córdoba ; 33°C y 17°C en Corrientes ; 33°C y 18°C en Entre Ríos ; 33°C y 19°C en Formosa ; 25°C y 16°C en Jujuy ; 37°C y 19°C en La Pampa ; 34°C y 20°C en La Rioja ; y 33°C y 19°C en Mendoza .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 29°C y 18°C en Misiones ; 35°C y 17°C en Neuquén ; 32°C y 10°C en Río Negro ; 27°C y 16°C en Salta ; 36°C y 19°C en San Juan ; 31°C y 17°C en San Luis ; 20°C y 10°C en Santa Cruz ; 35°C y 15°C en Santa Fe ; 35°C y 16°C en Santiago del Estero ; 15°C y 7°C en Tierra del Fuego ; y 27°C y 17°C en Tucumán .

Fuente: La Nación