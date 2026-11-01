Hay alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en alguno sectores de Buenos Aires , Entre Ríos , Santa Fe , Córdoba , Formosa y Misiones para esta noche.

Se indican posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm , que pueden ser superados en forma puntual.

Fuente: TN