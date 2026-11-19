El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 19 de noviembre en sectores de Misiones, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes , que podrían provocar abundantes precipitaciones en cortos períodos. Además, se prevé ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento .
En Misiones, Córdoba y La Pampa , se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros , aunque podrían ser superados de manera puntual. En tanto, para San Luis y Mendoza , se estiman acumulados de entre 15 y 40 milímetros .
Por último, en sectores de Neuquén, Río Negro y Chubut , se prevén precipitaciones acumuladas de entre 10 y 20 milímetros .
Fuente: TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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