El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 21 de noviembre en sectores de Misiones , Corrientes , Entre Ríos , Santa Fe , Córdoba , San Luis , Mendoza , La Pampa , Neuquén , Río Negro y Santa Cruz .

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes . Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

Se estiman precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. En San Luis y Mendoza, los acumulados previstos se ubican entre 20 y 40 mm , mientras que en Neuquén, Río Negro y Santa Cruz se esperan valores de entre 10 y 20 milímetros .

Ante una alerta amarilla por tormentas , el organismo recomienda tomar precauciones para reducir los riesgos durante los fenómenos meteorológicos:

Fuente: TN