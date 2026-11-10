Fue a una fiesta con su amante, bailó con otra mujer y denunció que le mordieron los brazos y la espalda

Un hombre de 36 años denunció que fue brutalmente atacado por una mujer de 39 con la que mantenía una relación ocasional, después de que ella se enfureciera porque había bailado con otra durante una fiesta en la localidad de El Polear, en Santiago del Estero .

La denuncia, a la que accedió El Liberal , fue radicada en las últimas horas en la Comisaría N° 12 . El denunciante se presentó con heridas visibles en distintas partes del cuerpo y sostuvo que su agresora también había provocado destrozos en su casa.

De acuerdo con su declaración, los dos habían pasado la noche en la casa de una amiga de la acusada, donde compartieron bebidas y bailaron hasta cerca de las 8 de la mañana, cuando ambos se fueron juntos del lugar en un Uber. Durante el viaje fue que la situación empezó a complicarse.

El denunciante relató que la mujer le habría recriminado por bailar con la dueña de casa . Incluso, según consta en la denuncia, intentó tirarse del auto cuando todavía estaba en movimiento.

Lejos de calmarse los ánimos, la discusión siguió cuando llegaron a la casa del hombre. A tal punto escaló el nivel de violencia por la escena de celos que, en un momento, la mujer lo rasguñó en la cara y después, cuando él se acercó a una ventana, lo tomó del cuello y lo atacó a mordiscones en ambos brazos y en la espalda.

Las lesiones eran evidentes cuando el denunciante se presentó en la comisaría para pedir ayuda.

En medio del ataque, la víctima consiguió ponerse a salvo gracias a la intervención de su hermano , quien se acercó desde el exterior de la propiedad y le tiró las llaves por una ventana para que pudiera salir.

Con esa ayuda, el hombre logró escapar y dirigirse directamente a la comisaría para radicar la denuncia.

Mientras tanto, la mujer permaneció dentro de la casa y, de acuerdo con la presentación policial, continuó destruyendo distintos bienes personales del denunciante.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el fiscal de turno, Álvaro Yagüe , ordenó la detención de la mujer, que fue reducida en el lugar y quedó a disposición de la Justicia.

Fuente: TN