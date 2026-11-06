Fue a hacerse un análisis de sangre, denunció que le dañaron un nervio y recibirá una indemnización de $30.000.000

Una mujer de 32 años fue a un laboratorio para realizarse un análisis de sangre de rutina y, después del procedimiento, comenzó a experimentar fuertes dolores y adormecimiento en el brazo derecho .

Las molestias persistieron durante varios días y afectaron su capacidad para realizar actividades cotidianas y laborales. De esta forma, el hecho terminó en una demanda contra el centro de análisis clínicos y el profesional que habría realizado la extracción.

Finalmente, la Justicia de San Nicolás homologó un acuerdo por $30.000.000 , que puso fin al conflicto sin necesidad de una sentencia que determinara la responsabilidad de los demandados.

El 21 de abril de 2022 , la mujer concurrió al laboratorio para realizarse estudios generales y de control solicitados por una médica clínica.

Según relató en la demanda, poco después de la extracción comenzó a sentir una sensación de adormecimiento en el brazo y la mano derecha. Con el paso de las horas, las molestias se intensificaron hasta convertirse en un dolor fuerte en la zona donde le habían introducido la aguja.

Ante esa situación, se comunicó con una profesional médica, quien le indicó calmantes y analgésicos para aliviar los síntomas. Sin embargo, el dolor y el adormecimiento continuaron durante los días siguientes , con episodios cada vez más prolongados.

La mujer aseguró que estas dificultades le impedían utilizar el brazo y la mano con normalidad, por lo que comenzó a realizar nuevas consultas médicas.

Debido a la persistencia de los síntomas, los profesionales le solicitaron una electromiografía computarizada , un estudio que permite evaluar el funcionamiento de los nervios y los músculos.

El examen detectó una lesión neurogénica irritativa en el nervio mediano derecho , a la altura del tercio inferior del brazo.

El cuadro obligó a la paciente a continuar con distintos tratamientos para intentar recuperar la movilidad y reducir las molestias.

Según la documentación presentada, debió recurrir a:

La mujer también hizo referencia a una causa penal por lesiones culposas. En ese expediente, una pericia médico-legal consideró que la lesión detectada era compatible con el mecanismo de punción denunciado y advirtió sobre la posibilidad de secuelas.

La paciente inició una demanda civil por daños y perjuicios contra el establecimiento y el profesional que habría efectuado la extracción.

En su presentación solicitó una compensación por distintos conceptos:

El reclamo original no establecía un monto definitivo, ya que la mujer solicitó que la indemnización se determinara a partir de las pruebas y pericias.

Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo económico por $30.000.000 , que fue homologado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 3 de San Nicolás.

El convenio involucró al laboratorio, al profesional demandado y a la compañía aseguradora. Además, se estableció que las costas judiciales quedarían a cargo de los demandados y la aseguradora.

De esta manera, el conflicto terminó con una compensación económica acordada entre las partes, sin que el tribunal tuviera que resolver definitivamente quién era responsable por la lesión denunciada.

Fuente: TN