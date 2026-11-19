El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, frenó los peritajes sobre dos videos en los que se ve a Jésica Cirio entre fajos de dólares termosellados, en el vestidor de la casa que compartía con su exmarido, el exintendente Martín Insaurralde .

La medida se tomó en la causa en la que se investiga a Insaurralde y a la propia Cirio por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Llega mientras la fiscalía prepara un escrito para ampliar la acusación y para que, tres años después, se avance con la declaración indagatoria del exjefe comunal, de parte de su familia y de su exesposa, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION .

Rodríguez Ponte aceptó un pedido de la defensa del exintendente y suspendió los peritajes hasta que la Cámara Federal de La Plata resuelva si los videos son válidos como prueba.

Las imágenes aportadas por LA NACION y otro video entregado por la Fundación Apolo se están analizando para determinar si fueron alteradas con inteligencia artificial y si quien aparece es Cirio.

Un primer peritaje concluyó que el video de LA NACION no tiene metadatos porque proviene de una copia compartida por WhatsApp. El de la Fundación Apolo, en cambio, conserva el hash, una suerte de huella digital del archivo que permite verificar si fue modificado, explicaron las fuentes.

En las imágenes se ve a Cirio frente a billetes guardados en cajones, ocultos entre lencería y ropa interior. La Fundación Apolo entregó el material a la Justicia en un pendrive para que se incorpore como prueba. En septiembre, Rodríguez Ponte ordenó un peritaje para establecer si los archivos son auténticos, cuándo se crearon y si fueron modificados o manipulados.

La investigación empezó en 2023, después del escándalo del Yategate, cuando Insaurralde, entonces jefe de Gabinete bonaerense, fue fotografiado de vacaciones en Marbella con la modelo Sofía Clerici .

Según los dictámenes fiscales, ese viaje costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares. Luego hubo allanamientos en los que se secuestraron casi 600.000 dólares en la casa de Clerici.

En octubre de 2024, el fiscal federal Sergio Mola pidió indagar a Insaurralde por lavado de dinero y el juez federal Ernesto Kreplak lo intimó a justificar sus bienes en diez días.

Para la fiscalía, Insaurralde no podía justificar con sus ingresos el viaje a Marbella ni la compra de tres propiedades en Puerto Madero, Banfield y San Vicente. El pedido incluía también a sus hijos, a su exesposa y a dos presuntos testaferros.

Mola y Diego Velasco, de la Procelac, sostuvieron además que la sociedad Sasaxa era una cáscara para ocultar quiénes eran los dueños de los bienes y de dónde venían los fondos.

Después, la UIF amplió la acusación y pidió indagar a Cirio y a Clerici. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, Cirio y Clerici.

La causa se reactivó en junio pasado, cuando LA NACION publicó siete videos del vestidor. Mola pidió varias medidas de prueba y le requirió a este diario que entregara los siete videos a la Justicia.

También pidió la detención de Insaurralde y de Cirio por el riesgo de que se destruyeran pruebas. El entonces juez del caso Luis Armella rechazó los arrestos, y la defensa de Insaurralde recusó al fiscal por “enemistad manifiesta”. Armella prohibió a ambos salir del país y les impuso no alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización.

La fiscalía calcula que los fajos que filmó Cirio sumaban cerca de 10 millones de dólares y busca establecer qué pasó con ese efectivo y si fue escondido a través de personas cercanas a la expareja.

La defensa de la conductora, por su parte, recordó que el expediente ya registra que, al separarse, Cirio le entregó 250.000 dólares a Insaurralde, y lo presentó como prueba de que ella tenía fondos propios de origen lícito.

Una pericia oficial estableció que las imágenes se grabaron en la casa de Insaurralde en el barrio Fincas de San Vicente. A la vez, una pericia contable sobre el patrimonio del exfuncionario encontró inconsistencias entre los ingresos que declaró y los gastos registrados.

Armella, que subrogaba el juzgado, sobreseyó a Clerici. Mola y Velasco apelaron: dijeron que la decisión era prematura y arbitraria, y criticaron a Kreplak y Armella por no avanzar con las pruebas que había propuesto la fiscalía.

Ya al frente del expediente, Rodríguez Ponte rechazó las nulidades que había planteado la defensa de Cirio para apartar los videos. Ahora la discusión sobre la validez de esa prueba quedó en manos de la Cámara de La Plata.

Mola trabaja en un escrito para ampliar la acusación. Va a sumar a la imputación contra Insaurralde y Cirio los dólares que aparecen en los videos del vestidor y volverá a pedir la indagatoria del exintendente, de sus familiares y de su exesposa.

Fuente: La Nación