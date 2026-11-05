Feriados por la visita del papa León XIV: uno por uno, estos son los días de noviembre afectados

Ante la inminente llegada del papa León XIV a la Argentina , muchos ciudadanos se preguntan cuáles son los feriados de noviembre y qué alcance tienen cada uno de ellos.

Al ser un evento de vital importancia para el país, se decretó como feriado nacional el lunes 9 de noviembre . Otras jornadas afectadas son: el martes 10, que hay asueto en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, que el feriado afecta a la provincia de Buenos Aires.

El esquema de feriados dictado por el Poder Ejecutivo responde a la necesidad de gestionar el movimiento de fieles durante estos tres días.

Según se co n oció en el cronograma oficial, el Sumo Pontífice arribará 16.30 al país, y la primera actividad será un homenaje al general José de San Martín , en una plaza que lleva su nombre.

Concluida esta actividad, será el turno de visitar la Casa Rosada donde mantendrá el primer contacto con el presidente Javier Milei .

A las 9.15 será el encuentro del Papa con el personal de servicio y huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí, Abel Pintos encabezará el primer momento musical de la visita del Papa. El intérprete oriundo de Bahía Blanca estará junto al coro de esa institución.

Más tarde, en la previa y durante la misa que se llevará a cabo en el Monumento de los Españoles a las 11.30, musicalizarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei .

A las 16.30, en el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, estará el salteño Agustín Day , fundador del exgrupo folclórico Los del Portezuelo.

Luego tendrá actividades con miembros del clérigo.

El Papa viajará a Córdoba, provincia a la que arribará a las 9. Allí lo espera una misa que se realizará en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). A las 10, se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae .

De vuelta en Buenos Aires, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, a las 20.15, acompañados por un ensamble de bailarines. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

La primera actividad del día es la visita del Papa al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Y a las 10 está pactada una de las actividades que más fieles se espera en la convocatoria: la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí Luciano Pereyra será el artista principal, al que se sumarán los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

A las 13.30 habrá una ceremonia de despedida en el aeropuerto y, finalmente, el Papa partirá con rumbo a Perú.

Fuente: La Nación