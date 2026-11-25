La Cámara en lo Criminal y Correccional 12 de Córdoba fue sorteada para llevar adelante el juicio oral por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Los jueces Gabriela María Bella, Gustavo Rinaldi y Ana María Lucero integrarán el tribunal que deberá juzgar a Claudio Barrelier , señalado como el principal imputado, y a otras cinco personas acusadas de encubrimiento agravado.

Según confirmó la abogada Fernanda Alaniz, representante legal del padre de la víctima, el sorteo se realizó este miércoles y definió el tribunal que presidirá el debate.

Por su parte, Carlos Nayi , abogado de la madre de Agostina, confirmó a TN que el juicio se realizará “en el primer semestre del año que viene”.

Barrelier enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género . Además, será juzgado por la presunta privación ilegítima de la libertad agravada y por la tentativa de abuso sexual agravado por el uso de arma contra Milagros Melgarejo , un hecho anterior que la fiscalía vinculó a la misma investigación.

Junto a él irán a juicio Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, todos imputados por encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real.

La elevación a juicio había quedado firme días atrás, luego de que venciera el plazo para apelar la resolución del juez de Control sin que ninguna de las partes presentara recursos.

En declaraciones a medios locales, Alaniz expresó su expectativa de que el proceso sea abreviado. “No creo que quieran abreviar, sería un escándalo” , sostuvo.

La abogada también manifestó su decepción por el rechazo a ampliar la investigación contra Viviana Estela Brizuela , madre de Barrelier, y contra Mario Alberto Muñoz , conocido como “Tele Vieja”. “Me quedé con un sabor agridulce: descartaron todo; increíblemente, es así”, indicó.

Al mismo tiempo, valoró el trabajo “incansable” del fiscal Raúl Garzón , aunque advirtió que “la trama es mucho mayor: al margen del femicidio en sí, la olla de delitos es sumamente grande y debería investigarse”.

El hecho sucedió en mayo de 2026, cuando Agostina Vega desapareció y su cuerpo fue encontrado días después en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra. La investigación, a cargo del fiscal Garzón, reconstruyó una secuencia de hechos que, según la acusación, habría comenzado en una vivienda de barrio Cofico y culminó con el traslado y abandono del cuerpo.

Barrelier permanece detenido con prisión preventiva, al igual que los otros cinco imputados.

Fuente: TN