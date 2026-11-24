Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), arremetió este lunes contra la Televisión Española en una entrevista con Antena 3 . Las críticas de Feijóo a TVE apuntaron a la falta de neutralidad de sus servicios informativos . El dirigente habló a pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre en España , en una campaña atravesada por la tensión entre la dirigencia política y los medios públicos.

El candidato conservador volvió a cargar contra la televisión pública y sus servicios informativos. “La Televisión Española parece una televisión norcoreana y los informativos son una vergüenza” , afirmó en la entrevista con Antena 3 .

Feijóo cuestionó que productoras privadas reciban millones de euros de fondos públicos para hacer programas para la corporación. Sus declaraciones llegaron en medio de las críticas del PP a la cobertura de RTVE y de la disputa por el papel de los medios públicos en la campaña.

El líder opositor prometió que, si llega al gobierno, RTVE volverá a regirse por criterios de “proporcionalidad y equidad” en el tratamiento informativo. Según su planteo, esos criterios deben responder a los resultados electorales y a la representación de cada fuerza política.

Feijóo no detalló planes concretos para reformar la televisión pública. Insistió en la necesidad de “volver otra vez a cumplir la ley”.

La polémica en la televisión pública se originó debido a que la Junta Electoral Central (JEC) abrió un expediente a la periodista Silvia Intxaurrondo por presunta vulneración de la neutralidad informativa. Intxaurrondo conduce La hora de La 1 , uno de los programas matinales de mayor audiencia de España.

Absolutamente impresionante Silvia Intxaurrondo. Tiene los días contados en RTVE, pero se va a ir por la puerta grande. Si en España al menos la mitad de periodistas fueran como ella, otro gallo nos cantaría. Brava por ella. pic.twitter.com/bWUVcPvxlN

La causa se originó en una denuncia de Vox, el partido que lidera Santiago Abascal. La presentación apuntó a tres preguntas que la periodista planteó al aire:

La JEC recordó en su resolución que RTVE y los profesionales de sus programas tienen una obligación especial de neutralidad informativa en los procesos electorales .

La eventual sanción oscilaría entre los 100 y los 1000 euros. Según la periodista, el organismo contempla una reducción del monto si ella reconoce su responsabilidad y paga de manera voluntaria. “¿A qué viene este regateo? La libertad de prensa también tiene descuento por pronto pago”, ironizó.

La conductora anunció este martes que recurrirá la decisión hasta agotar todas las instancias judiciales. “No voy a renunciar a mis preguntas. El periodismo no consiste únicamente en entregar un micrófono, consiste en hacer preguntas y en abrir debates ”, dijo en la emisión de su programa.

Intxaurrondo calificó de sorprendente la resolución. Sostuvo que las preguntas surgieron en un bloque de análisis y debate, con colaboradores que expresaron posiciones discrepantes, incluso a favor de la presencia de todas las fuerzas políticas legalmente constituidas. Objetó que la Junta interpretara sus referencias a la extrema derecha como dirigidas específicamente contra Vox.

En el estudio de La hora de La 1 , Intxaurrondo dejó dos sillas vacías. Estaban destinadas a las entrevistas previstas con Abascal y con Feijóo en el marco de la campaña electoral. Ninguno de los dos confirmó su participación. El PP anticipó en un principio que su candidato asistiría.

Fuente: La Nación