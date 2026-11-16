Explosión en Lanús: continúan las pericias en la zona y buscan identificar a la persona muerta

La investigación por la explosión ocurrida en la localidad de Remedios de Escalada , en Lanús , avanza con distintas medidas judiciales para determinar qué ocurrió durante el operativo de Metrogas que dejó un muerto y al menos 30 heridos . Los investigadores esperan los resultados de la autopsia para identificar al fallecido , mientras continúa la búsqueda de un hombre denunciado como desaparecido .

En medio de la conmoción, los vecinos se movilizaron el sábado y el domingo para denunciar que todavía sienten olor a gas y reclamar que se esclarezcan las responsabilidades. Hoy, a las 11, realizarán una nueva marcha que partirá desde la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Juan de Garay y llegará hasta la oficina de Metrogas más cercana.

“La gente siente olor a gas en todos lados. Vivís con psicosis. Hay pozos por todos lados. No sabes si va a explotar ”, aseguró una vecina en diálogo con TN . Algunas personas ya pudieron volver este domingo a sus casas, mientras que el Municipio continúa con las restricciones en una zona hasta determinar que no hay riesgos de derrumbe.

En la movilización también estuvo presente la sobrina de Marcelo García , quien permanece desaparecido desde el viernes, cuando ocurrió la explosión. La mujer contó a este medio que la Fiscalía realizó un cotejo de ADN, pero que todavía no hay resultados . Mientras tanto, continúa la búsqueda y la familia solicita cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

A través de un comunicado, el Gobierno local informó el domingo que se presentará como querellante en la causa por el incumplimiento de los protocolos de emergencia por parte de Metrogas.

La explosión ocurrió el viernes en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea mientras una empresa tercerizada contratada por Metrogras (Exgadet) realizaba tareas de renovación de redes. La rotura del caño fue registrada a las 9:44 y la explosión fue reportada a las 10:52 , según indicaron desde el Municipio.

El Municipio sostuvo que el personal informó la rotura al servicio interno de la distribuidora en lugar de comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia, lo que provocó la pérdida de tiempo valioso para evacuar la zona . Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó la demora de dos directivos de la empresa proveedora de gas.

El Gobierno local anunció el domingo que ofrecerá una ayuda económica extraordinaria e inmediata para los vecinos de la zona , la eximición de Tasas Municipales a los locales afectados y el envío de un proyecto de ley a la Legislatura provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los damnificados.

Además, confirmó que realizará arreglos en el edificio de Del Valle Iberlucea 4494 y el inicio de la reconstrucción del Centro Comercial.

En el mismo comunicado, el Municipio informó que el área restringida se redujo a 100 metros a la redonda y que los vecinos que viven fuera de la denominada “zona roja” empezaron a regresar a sus hogares.

Las instituciones de la zona podrán retomar sus actividades desde hoy . En paralelo, Edesur y Metrogas trabajan para restablecer progresivamente los servicios fuera del perímetro restringido.

Los peritajes en el epicentro de la explosión podrían extenderse hasta el viernes. Una vez que la Justicia lo autorice, comenzarán las tareas de demolición en la esquina afectada .

Mientras tanto, los investigadores aguardaban los resultados de la autopsia a la persona fallecida para determinar su identidad.

Fuente: TN