Las cortinas pueden cambiar la percepción de los espacios y hacer que una habitación parezca más amplia sin necesidad de realizar reformas. Aunque muchas veces se colocan justo por encima del marco de la ventana, los especialistas en decoración recomiendan instalarlas lo más cerca posible del techo y llevarlas hasta el piso para crear una sensación de mayor altura.

Una de las claves para conseguir este efecto es generar una línea vertical continua que dirija la mirada hacia arriba. La diseñadora de interiores Emily Hall explica que colgar las cortinas a mayor altura hace que los techos parezcan más elevados, porque la vista se dirige hacia la parte superior de la pared.

Las cortinas desde el techo hasta el piso ayudan a alargar las paredes y modificar las proporciones de una habitación. Para lograrlo, no alcanza con elegir un modelo largo: también es importante ubicar correctamente el barral y calcular la medida de la tela.

Para conseguir este efecto visual, conviene prestar atención a algunos detalles antes de comprar o instalar las cortinas:

La diseñadora Sophie P-Lefebvre recomienda instalar los soportes en el techo o lo más cerca posible de él y utilizar paños que lleguen hasta el piso, sin exceso de tela acumulada. De esta manera, se consigue una línea más limpia y alargada.

Antes de colocar los soportes, es importante medir la distancia entre el techo y el piso para calcular el largo de la tela. Luego hay que seguir estos pasos:

El diseñador de interiores Leo Cesareo también aconseja instalar el barral lo más cerca posible del techo, ya que esa ubicación dirige la mirada hacia arriba y hace que la habitación parezca más alta.

Fuente: TN