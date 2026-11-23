La aparición de canas es uno de los motivos más frecuentes por los que muchas personas recurren a la tintura para mantener el color del pelo. Sin embargo, cuando recién empiezan a aparecer, existe una alternativa a teñir toda la melena: disimular los primeros cabellos blancos con técnicas localizadas , sin modificar por completo el tono natural.

Los especialistas en coloración recomiendan evaluar la cantidad de canas, su distribución y el color de base antes de elegir un tratamiento. Cuando son pocas y aparecen en sectores puntuales, es posible trabajar solamente sobre esas zonas o recurrir a técnicas de integración para reducir el contraste sin aplicar tintura en todo el cabello.

De acuerdo con los coloristas consultados por Vogue , una de las alternativas es el gray blending , una técnica que combina reflejos claros y oscuros para integrar las canas con el color natural. Cass Keading, colorista de celebridades y copropietaria del salón Crane, explicó que el objetivo es conseguir un resultado multidimensional en el que los cabellos blancos se mezclen con el resto, en lugar de cubrirlos por completo.

Cuando las canas son escasas y están concentradas en algunas áreas, el profesional puede evaluar una aplicación localizada. En esos casos, no siempre es necesario modificar el color de toda la melena : se puede trabajar sobre los sectores donde se nota más el crecimiento o utilizar algunos reflejos para suavizar el contraste.

Por eso, antes de elegir una tintura completa, los especialistas aconsejan consultar con un colorista para determinar qué técnica se adapta mejor a cada caso. Entre las alternativas se destacan:

En esa línea, Wella Professionals explica que los productos demi-permanentes pueden utilizarse para difuminar las canas y conseguir un crecimiento menos marcado. Según la fórmula, algunas opciones permiten integrar los cabellos blancos sin buscar una cobertura completa.

De esta manera, quienes tienen sus primeras canas no necesariamente deben teñirse todo el pelo . La cantidad de cabellos blancos, el lugar donde aparecen y el resultado que se busca son factores clave para elegir entre un retoque puntual, reflejos o una técnica de integración.

Fuente: TN