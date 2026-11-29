Facundo Leal , quien fuera director de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales ( Arsat ), quedó en libertad dentro de la causa en la que se lo había procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización .

El exfuncionario cumplía arresto domiciliario desde julio y ahora podría ser llevado a juicio por una imputación menos grave.

Según informa este domingo el diario Perfil , la resolución llegó después de que el fiscal Guillermo Marijuán pidió su excarcelación y el pase de la causa a juicio, pero modificando la calificación legal .

Marijuán entendió que hay elementos suficientes para imputarlo por tenencia de drogas, aunque no para afirmar que tuvieran como fin la venta o la distribución .

Paralelamente, Leal es investigado y está procesado por coimas en una causa por contrataciones irregulares de una empresa. Cuando en mayo pasado fueron allanados dos domicilios suyos, uno en Palermo y otro en Mendoza, le encontraron en total más de 2,5 millones de dólares en efectivo.

Leal fue fundador de Arsat, empresa de telecomunicaciones estatal, durante el gobierno de Néstor Kirchner. En la presidencia de Alberto Fernández fue designado titular del organismo, cargo en el que continuó con la llegada de Javier Milei.

En 2025 fue nombrado al frente del ORSNA, encargado de la regulación de aeropuertos. En febrero pasado dejó el cargo y volvió a Arsat como empleado de planta permanente.

El exfuncionario cumplía arresto domiciliario después de obtener ese beneficio tras un pedido de su defensa, encabezada por el abogado Marcelo Rocchetti, que planteó que su permanencia en una cárcel podía agravar sus problemas de salud y su situación de dependencia de sustancias.

Un informe del Cuerpo Médico Forense respaldó el pedido, y recomendó un tratamiento interdisciplinario para abordar sus adicciones. Los profesionales consideraron que el arresto domiciliario garantizaba la continuidad del proceso judicial sin comprometer su salud.

Los problemas judiciales de Leal comenzaron con los allanamientos ordenados por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, en una causa que se inició en 2024 por un robo de material de Arsat que derivó en una investigación por pagos de sobornos.

En el operativo efectuado en Palermo, los investigadores se llevaron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de MDMA en cristal, 72 pastillas de esa misma sustancia y 14 gramos de cocaína, además de una balanza electrónica.

En esa misma casa, durante el allanamiento se encontraron 803.754 dólares en efectivo. Paralelamente, en el allanamiento a otra vivienda de Leal en la provincia de Mendoza la policía halló otros 1.787.600 dólares.

Leal ya fue indagado por el cobro de sobornos para contratar a la empresa Logistic Services (ALS) y obtener un contrato para alojar en un depósito material para el proyecto Shelter-2 de Arsat. De ese lugar se intrusaron 17 contenedores de los que se llevaron cables de fibra óptica, lo que dio inicio a la causa.

El exfuncionario presentó un escrito en el que criticó la investigación judicial y negó haber participado de la contratación de la empresa. En ese escrito no hizo referencia a los millones de dólares que le encontraron.

Fuente: Clarín