Estaba prófuga tras asesinar a su hijo de 2 años porque se parecía a su padre: Fue detenida

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Una mujer de 35 años fue detenida este miércoles 28 de octubre en Brazlândia, en el Distrito Federal de Brasil, luego de permanecer prófuga durante aproximadamente un año. Había sido condenada a 26 años de prisión por el asesinato de su hijo de dos años, ocurrido en 2017.

Según informó la Policía Civil, el crimen tuvo lugar en la ciudad de Iporá, en el estado de Goiás. Durante el interrogatorio, la mujer confesó haber matado al pequeño y declaró que lo hizo porque el niño tenía características físicas similares a las de su padre, su expareja.

De acuerdo con la investigación, la mujer había recibido una progresión de régimen penitenciario ocho años después del crimen, pero posteriormente escapó y se refugió en el Distrito Federal.

Al momento de concretar su detención, los agentes comprobaron que la mujer cursa un embarazo de ocho meses.

Tras el procedimiento, fue trasladada a una dependencia policial de Sobradinho II y posteriormente quedó alojada en la División de Control y Custodia de Presos, donde aguardará las próximas medidas para continuar cumpliendo su condena.