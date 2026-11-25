La mujer que fue apuñalada 16 veces por su expareja frente a la comisaría de la ciudad de Pilar, Córdoba , había recibido un aviso estremecedor horas antes del ataque. Su sobrino y una amiga la llamaron para advertirle que el agresor estaba armado y la buscaba , y le pidieron que se resguardara.

Según relató Brenda , amiga y compañera de trabajo de la víctima, el llamado ocurrió al mediodía del domingo, cuando la mujer solicitó asistencia policial. Sin embargo, el patrullero nunca llegó. Después de esa comunicación, la víctima fue a realizar una segunda denuncia y, al salir de la dependencia policial, se encontró con su pareja, quien la chocó y la apuñaló.

En el audio previo al ataque, se escucha cómo la amiga y el sobrino le preguntan si había llegado a su casa y le insisten en que se resguarde. “Dale, llegá porque va por allá y está armado”, le advirtió el sobrino. La víctima respondió sorprendida: “¿Cómo que está armado?”, y él insistió: “Sí, está armado, se hizo el malo ahí”. La amiga le pidió que metiera la moto adentro para protegerse.

Brenda contó que el agresor había comprado un arma el viernes y se la había mostrado al sobrino de la víctima. Además, explicó que la mujer atravesaba una situación de violencia de la que no podía salir por miedo, y que siempre fue ella quien cuidó de sus tres hijos. “Ya no daba para más, ella tenía mucho miedo por eso no podía irse, encima con tres niños”, relató en Arriba Córdoba .

La amiga de la víctima cuestionó la falta de presencia policial al momento de la agresión. En la comisaría solo había una sumariante y ningún policía cuando ocurrió el ataque. Reveló que la mujer había registrado distintos episodios de violencia en audios y videos que enviaba a sus familiares.

Por otro lado, Brenda desligó de lo sucedido a la familia del agresor y destacó el acompañamiento de las hermanas de la víctima. El atacante, en tanto, quedó detenido.

La víctima permanece internada en terapia intensiva y su estado es estable. Según confirmó Brenda, deberá someterse a una nueva operación por una lesión en el tendón de uno de sus dedos.

Fuente: TN