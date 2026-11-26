La quinta fecha de la etapa de grupo de la Europa League se vio empañada este jueves por la violencia en el partido entre Besiktas, de Turquía, y Hapoel Be’er Sheva, de Israel: estuvo suspendido durante 30 minutos en medio de hechos sangrientos entre la policía y fanáticos turcos que desplegaron una bandera de Palestina.

Para poner en contexto sobre cómo fue escalando la situación hay que decir que Besiktas debió mudar la localía al Batumi Arena de Georgia y Orkun Kokcu, capitán del conjunto turco, optó por no saludar a su par al momento del sorteo, después de que los jugadores no se saludaran tras escucharse el himno de la competición. Una vez comenzado, alrededor del minuto 25 del primer tiempo, se desencadenó la violencia fuera del campo de juego: en el centro de la tribuna principal que ocupaban los hinchas de Besiktas se desplegó la insignia palestina, en señal de protesta por la guerra en Gaza y para confrontar al adversario. Y todo fue generando más tensión y la intervención de las fuerzas de seguridad georgianas .

Temsilcimiz #Beşiktaş , güvenlik gerekçesiyle Gürcistan’ın Batum şehrinde karşılaştığı işgalci İsrail takımı Hapoel'in oyuncularıyla el sıkışmadı. #BJKvHBS pic.twitter.com/MjRQo5q31H

Al llegar a la zona, la policía buscó disipar a los fanáticos en su acción política, pero las cosas se fueron de control y se desató una batalla campal , con palazos, piñas, butacas que volaban, gente que caía por las escaleras y la aparición de gas pimienta y gases lacrimógenos. Lejos de controlar a los simpatizantes turcos, se generó el efecto contrario. Y desde todos los sectores comenzó a sentirse un abucheo, silbidos y el reclamo de que no escalara la violencia.

Gürcü polisi, Beşiktaş taraftarına saldırıyor. pic.twitter.com/Nh1TMgmQFD

La actitud de los simpatizantes locales no cedió. Al contrario, siguieron exponiendo no sólo la bandera palestina, sino que aparecieron más con mensajes claros. Una de ellas decía: “ Resista la ocupación, Libertad para Palestina ”.

Y las cosas se extendieron hacia otros sectores. Así, por ejemplo, en otra tribuna, dos hombres que mostraban otra bandera palestina vio como rápidamente aparecía un grupo de policías para quitársela y detenerlos , mientras uno de ellos se defendía lanzando algunos golpes para que lo soltaran. En medio de esa reacción desmedida, alrededor crecía el malhumor, con miles de hinchas reclamando que eso se resolviera de otro modo, sin una represión desmedida.

Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan taraftara müdahale etti. pic.twitter.com/zU4gSlqwuy

Entonces, los gritos, los insultos, los golpes y los estruendos cobraron un protagonismo mayor. Y la pelota debió dejar de rodar hasta que la situación se calmara. Era incierto si los jugadores se quedarían en el campo, si volverían a los vestuarios o si se suspendía el juego. Así, el triunfo del equipo turco por 2-1 quedó en segundo plano cuando se reanudó una hora más tarde.

Esos goles en el último cuarto de hora, con el local poniéndose 2-0 y los israelíes achicando la diferencia en el descuento, sirvieron para darle un cierre a lo deportivo de este jueves en Georgia, pero no para poner punto final a los problemas. Todavía había un capítulo extra por escribir y estuvo a cargo del marfileño Kassoum Ouattara, que apenas concluyó el encuentro fue hacia un sector de una tribuna en la que había banderas turcas y una de Palestina .

El lateral derecho fue al encuentro de los hinchas, saltó los carteles de publicidad, tomó la de Palestina y de regreso al campo, la abrió y la desplegó sobre el logo y el nombre de la UEFA , la entidad europea organizadora del certamen. Algunos de sus compañeros se acercaban hasta allí y aprobaban la acción del jugador, sin que los árbitros que estaban cerca intervinieran. Incluso, ante las quejas de los futbolistas israelíes por la actitud de su rival.

UEFA’nın üzerine FİLİSTİN BAYRAĞI 🇹🇷🇵🇸 pic.twitter.com/epzrk6azPC

Así, lo deportivo quedó opacado y el foco se puso en todo lo que rodeó a ese encuentro. Y llegó hasta las redes sociales del club que hizo de local, con menciones a lo vivido tanto del Besiktas como de la Federación Turca y varios equipos de la liga de ese país. El repudio era parcial: “ Condenamos enérgicamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad ”, escribieron, y aseguraron que iniciarán gestiones en la UEFA por ese episodio.

Por su parte, desde la Federación Turca agregaron: “Que nadie olvide que no guardaremos silencio ante la falta de respeto, la discriminación y las vulneraciones de la seguridad dirigidas contra los representantes y los aficionados del fútbol turco”. Las banderas con mensaje de apoyo a Palestina se sostuvieron hasta que la cancha quedó vacía.

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Fuente: La Nación