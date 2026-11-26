El Senado le dio este jueves media sanción al proyecto de reforma política que establece la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales de 2027.

Con 43 votos a favor, 29 negativos y cero abstenciones, el oficialismo aprobó en general la reforma electoral, una de los temas de mayor expectativa en la Casa Rosada.

El oficialismo reunió finalmente 43 votos a favor: 21 de La Libertad Avanza, 10 de la UCR y tres de Pro .

A ellos se sumaron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano ; la chubutense Edith Terenzi ; Julieta Corroza , de Neuquinidad; Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo , de Provincias Unidas; los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce , y la salteña Flavia Royón , que hasta último momento figuraba entre los indecisos.

Fuente: La Nación