El modus operandi del "Tío" era predatorio . Durante el día dictaba clases de Ciencias Naturales a adolescentes de un colegio de La Boca. Cuando salía del colegio, les escribía por Instagram para que fueran a su casa, ofreciéndoles drogas. A algunas de sus alumnas, además, las incitaba a prostituirse.

La detención del "Tío" -cuya identidad no fue revelada- le puso fin a una situación espeluznante que comenzó a desandarse a partir del relato de varios estudiantes que se animaron a romper el silencio.

El caso fue investigado por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de Cecilia Amil Martín, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°33 especializada en Violencia de Género.

Allí comenzaron a tomarles testimonio a docentes y alumnos del colegio. A partir de las declaraciones recolectadas durante la investigación, se descubrió que el imputado, de 48 años, contactaba a los adolescentes a través de Instagram y luego formaba grupos de WhatsApp donde se hacía llamar “Tío”. Con esa maniobra generaba una relación de confianza con ellos.

De las denuncias surgió que el imputado invitaba a las víctimas a su casa y que allí siempre había variedad de drogas a disposición y que los adolescentes podían consumir libremente. Además, agregaron que les ofrecía sustancias no solo para uso personal, sino también para revender.

Incluso contaron que el Tío los incitó a prostituirse con amigos suyos.

Al recabar testimonios y pruebas, las fiscales Amil Martín y Solano establecieron que el caso reúne las características típicas de violencia de género, porque entre el imputado y las damnificadas existía "una relación desigual de poder, toda vez que era su profesor y abusó de una situación de confianza preexistente, lo que generó una subordinación que responde a una jerarquía de géneros en la que los intereses de las mujeres quedan relegados".

Las fiscales imputaron al docente por el delito de promoción o facilitación de la prostitución de una persona —agravado por haber sido cometido mediante abuso de una situación de vulnerabilidad y/o de una relación de poder o autoridad y por ser la víctima menor de edad—, y de corrupción de menores agravada por la condición de educador del autor.

También le atribuyeron los delitos de entrega, suministro, aplicación o facilitación de estupefacientes a título gratuito; facilitación de un lugar para que concurran personas con el objeto de usarlos; y comercialización de esas sustancias. Todos fueron agravados por haberse cometido en perjuicio de menores de edad y por haber sido ejecutados por un docente con abuso de sus funciones específicas.

Luego de apartar al docente del colegio, la fiscalía ordenó el allanamiento y la detención del Tío. Sin embargo, no estaba en su domicilio. Las fiscales lo encontraron en un centro de rehabilitación de Moreno, donde se había internado.

Al ir a buscarlo, los oficiales entraron a la sala de lavado. El Tío estaba escondido debajo de una pila de ropa. Quedó detenido con prisión preventiva.

Fuente: Clarín