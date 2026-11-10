Entró con muletas a robar a un edificio, se llevó una bicicleta y escapó pedaleando

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Un insólito robo ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en un edificio de La Plata, donde un delincuente ingresó utilizando dos muletas y, minutos después, escapó en una bicicleta que había sustraído del inmueble.

El hecho tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre la avenida 1, entre las calles 73 y 74. Las cámaras de seguridad registraron la llegada del sospechoso, quien caminaba con dificultad y se apoyaba en dos muletas para desplazarse.

Sin embargo, una vez dentro del edificio, el hombre se apoderó de una bicicleta y protagonizó una llamativa huida. Antes de salir, dejó las muletas abandonadas en el lugar y escapó pedaleando a toda velocidad.

Tras descubrir el robo, los propietarios realizaron la denuncia policial y entregaron las grabaciones de seguridad para colaborar con la identificación del responsable. Una de las muletas que quedó en el inmueble también fue incorporada como elemento de interés para la investigación.

La causa quedó a cargo de personal de la comisaría octava, que analiza las imágenes del edificio y de las cámaras de las inmediaciones para reconstruir el recorrido del sospechoso. Además, los investigadores buscan determinar si el mismo hombre estuvo involucrado en otros robos registrados en la zona.