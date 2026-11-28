CARACAS.- Se cumple un mes del regreso a Venezuela , siete veces postergado, de la líder opositora María Corina Machado, tras su salida de la clandestinidad para ir a Oslo a recibir hace un año el premio Nobel de la Paz. Y el país que dejó entonces se parece muy poco al de hoy.

Tampoco ya Venezuela es idéntica a la que la recibió el pasado 25 de octubre con cientos de miles de personas en las calles y rutas , tras pasar las fronteras sin que el régimen chavista lo advirtiera o estuviera en condiciones de impedirlo. Como si el descongelamiento se acelerara y la ciudadanía recuperara espacios de libertad impensables hasta hace nada. Ella también parece haber cambiado y crecido en su representación y popularidad.

Después de un histórico acto en el Aula Magna de la principal universidad pública del país (la Universidad Central de Venezuela), donde en 27 años no pudo ingresar ninguna figura que no perteneciera al régimen, la líder recibe a LA NACION, el primer medio latinoamericano en entrevistarla, en la modesta sede de su partido político, Vente Venezuela.

Se la ve pletórica, pero no eufórica, y, sobre todo, entusiasmada con la velocidad que ha adquirido la dinámica política y social. Como lo reflejó la ausencia de incidentes y la pasividad del chavismo oficial y paraoficial ante la salida a las calles y rutas de cientos de miles de venezolanos para verla en su ingreso al país. Un recorrido de 367 kilómetros, desde Barquisimeto hasta Caracas, que demoró más de 12 horas por las multitudes que se reunieron para saludarla.

Lo mismo ocurrió en la UCV, donde la ovacionó bastante más de un millar de estudiantes y profesores, que hace apenas un par de años fueron reprimidos ferozmente por las fuerzas oficiales y paraoficiales del chavismo por protestar contra el desconocimiento del triunfo opositor en las elecciones de julio de 2024.

Ahí se mostró conmovida y cercana a los integrantes de la comunidad universitaria, con la que mantuvo un emotivo diálogo de palabras y gestos. También estuvo firme en sus pronunciamientos, con demandas de compromiso y responsabilidad social e individual.

La cordialidad, la escucha atenta y la mirada directa, al igual que la firmeza y determinación, también las expone durante el diálogo con LA NACION en la sede partidaria de la avenida 4, de Bejucal, Caracas, situada a casi 10 kilómetros del centro de la capital. Es una casa amplia pero sencilla de unos 60 años que le fue cedida por adherentes al partido, donde cada día se agolpa, sin dejar un metro cuadrado libre, un centenar y medio de dirigentes, militantes y empleados de la fuerza opositora que allí trabajan en su campaña y en el programa de gobierno.

La suya es una oficina despojada, de apenas unos seis metros cuadrados, ubicada en el primer piso, con una gran foto en blanco y negro de los tepuyes, esas singulares formaciones geológicas que distinguen el paisaje del sur de Venezuela, más una bandera de su país.

El descanso de la escalera que lleva hasta allí está abarrotado de estatuillas e imágenes de vírgenes y de rosarios, que son una milésima parte de los que le han ido entregando sus más devotos seguidores desde que se convirtió en un fenómeno popular. Un fenómeno que hoy excede lo político y alcanza dimensiones cuasirreligiosas, alimentado por su propia espiritualidad. Eso hace que algunos críticos teman que su liderazgo carismático se convierta en un liderazgo mesiánico, una prevención que le causa evidente molestia y ante la que reacciona para desbaratarla.

María Corina Machado es hoy la líder política más popular de Venezuela, sobre la que ningún otro dirigente puede proyectar siquiera una pizca de sombra. La mayoría absoluta de los venezolanos da por hecho que será la próxima presidenta de este país. A pesar de que todavía no sólo no hay fecha de elecciones, sino que ni siquiera se han constituido las instituciones que deben organizarlas y, sobre todo, garantizarlas.

Su mensaje se propone contener y sostener la esperanza de una ciudadanía largamente frustrada, agobiada por los problemas económicos, que ha padecido durante casi dos décadas una sistemática de represión y violaciones a los derechos humanos y, para peor, golpeada por la naturaleza, que se cobró miles de vidas (su número exacto es una herida abierta sin respuesta) en los dos feroces terremotos consecutivos registrados hace cinco meses. Una sociedad en la que ya hace mucho tiempo que las autoridades estatales representan mucho más un problema que una vía de solución a sus necesidades, que son muchas.

En sus presentaciones y entrevistas, como esta, Machado también busca presionar al régimen, hoy encabezado por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, a cargo del poder ejecutivo y del poder legislativo, con la sombra siempre presente de Diosdado Cabello, ministro del Interior y sinónimo de la ferocidad represiva del chavismo, para lograr la apertura y la fijación de normas e instituciones que deriven en un pronto proceso electoral libre y transparente.

Al mismo tiempo, procura que su enorme capacidad de movilización obligue a acelerar la transición y la convocatoria a elecciones por parte de la administración de Donald Trump, verdadero tutor del proceso político actual, tras la extracción por la fuerza del dictador Nicolás Maduro y su esposa, el 3 de enero pasado.

Al respecto, sus palabras son cuidadas, pero elocuentes y, en alguna medida, suenan a advertencia, como cuando dice que “sin fecha de elecciones la espera es insoportable” para la sociedad venezolana. Lo mismo cuando sostiene que son “repudiables” los acuerdos petroleros con un empresario venezolano (al que no nombra) sospechado de haberse enriquecido merced a sus vínculos con el régimen, llevados a cabo con el aval de la cúpula trumpista. También marca sutiles pero claras diferencias respecto de la confianza que le generan hoy Trump y el secretario de Estado. Marco Rubio parece darle más seguridades.

Por otra parte, asume su cercanía con líderes de la nueva derecha internacional, como Javier Milei, pero también marca algunas diferencias. “Soy una liberal clásica”, se define, para luego aclarar: “No me dejo encasillar”. En ese sentido habla de la cooperación entre lo público y lo privado y la defensa de un Estado “al servicio del ciudadano”.

En cuanto a la Argentina, al ser preguntado sobre algunas operaciones económico-financieras realizadas entre el chavismo y el kirchnerismo, dice que espera que haya una justicia independiente que investigue los hechos que pudieran haber sido irregulares.

Pero por encima de las definiciones netamente políticas o programáticas, el suyo es un mensaje que apunta hacia la unidad y la reparación de las muchas heridas que ha dejado el larguísimo cuarto de siglo chavista. Apela con recurrencia a la condición maternal, al amor, tanto como al progreso, al desarrollo personal y colectivo, con eje en la responsabilidad individual y la iniciativa privada. En cada pronunciamiento busca sostener y al mismo tiempo acotar las expectativas.

María Corina Machado practica el difícil arte de llevar en simultáneo el vestido de una jefa de Estado todavía no consumada en el cuerpo de candidata favorita.

-¿Qué es lo que le genera a usted haber estado en la Universidad Central, recibida por estudiantes y docentes, un lugar al que en 27 años nadie que no fuera del chavismo pudo acceder?

-Yo creo que es uno de estos días que marcan sin duda mi vida. Un hito muy importante. En esta lucha hay que entender el significado que tienen la Universidad Central de Venezuela y el Aula Magna, que además han sido protagonistas de la historia de Venezuela reciente y de la lucha por la democracia y la libertad. Entonces, es un momento en el cual Venezuela está respirando nuevamente esperanza y futuro y reencuentro. Estar allí, como bien dices, era impensable hace algunos meses.

- ¿Hacia dónde va el proceso político venezolano?

-Es un proceso de transición muy complejo el que vive Venezuela, no solamente porque es desmontar una estructura criminal y un sistema autocrático, sino porque es una nación cuyas instituciones han sido todas destruidas. Las cosas parecen ir muy lento o muy rápido al mismo tiempo. Por una parte, hoy ves las calles de Venezuela llenas de gente. Trabajadores que salen a protestar, estudiantes, activistas de los partidos. Pero al mismo tiempo el sistema represivo permanece. Y mientras esto ocurre, tenemos una ciudadanía que está pasando hambre. Allí está la urgencia. ¿Cómo le puedes pedir paciencia a la madre que no tiene aquí a sus hijos? O al que no puede darles de comer esa noche a sus nietos. Entonces, esa es la urgencia ética y desde luego nosotros hemos planteado, tanto a quienes se sientan en la mesa de negociación como los aliados internacionales, empezando en Estados Unidos, que definir una fecha para una elección presidencial es la certeza que necesitamos todos los venezolanos, sobre todo aquellos que están viviendo las peores penurias, Si no tienes esa certeza, la espera es insoportable y nos preocupa porque al final la gente puede, en su desesperación, hasta descargarse de este proceso.

- ¿Por qué entiende que Estados Unidos ha sido bastante reticente a presionar o a tratar de que se fije una fecha? Parece que 2027 es un número que le cuesta pronunciar a la administración Trump.

-Le costaba. Hace unos días el secretario de Estado, Marco Rubio, lo anunció con claridad. Yo tengo hoy un mes de haber regresado a Venezuela con esa manifestación extraordinaria de la sociedad venezolana. Y 24 horas después de eso, ante una demostración de coraje cívico, de unidad, de determinación, el Departamento de Estado, a través de Marco Rubio, hizo público un mucho más preciso plan con una secuencia de hitos: constitución del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre, poco después, del Consejo Nacional Electoral, inmediatamente declaración de vacante o ausencia absoluta del poder ejecutivo y en seis meses elecciones. Esas son elecciones presidenciales en el 2027.

-Pero en el medio de todo este proceso, lo que sí hubo fue un avance en la concreción de negocios y acuerdos petroleros. ¿Cuál es su mirada frente a esto?

-Cuando vemos la magnitud de los recursos de los que dispone Venezuela, ¿cómo era de extrañarse que los peores actores del planeta se fijaran en tomar control de nuestro país? Y lo hicieron porque Venezuela era un país demasiado apetitoso. Pero nosotros los venezolanos hemos entendido que estos recursos naturales solo podrán convertirse en riqueza si hay instituciones, si hay Estado de Derecho y si la sociedad se beneficia también de todas las dinámicas económicas que allí se producen. Si hay alguien interesado en que haya inversión en Venezuela, somos nosotros. Pero queremos que se haga de manera transparente. Por lo tanto, aquellos actores que pueden estar haciendo mucho dinero ahora, sin legalidad, no tienen interés en que haya una transición.

- ¿Significó una decepción que hubiera acuerdos con algunos actores vinculados con el régimen, cuya transparencia y cuya trayectoria están bajo sospecha en casi todo el mundo?

-Mucho más que decepción, eso es absolutamente repudiable. Si algo representamos es el fin de los privilegios, el fin de la impunidad y la igualdad ante la ley de todos los actores.

- Usted mencionó el fin de la impunidad, pero los procesos de transición a la democracia en toda América Latina han sido complejos. ¿Cómo piensa afrontar la demanda de justicia sin que eso signifique quedar anclado en el pasado ?

-Sin duda es uno de los elementos más desafiantes. Yo hablo con las madres. De los estudiantes asesinados a sangre fría y me miran a los ojos y me dicen: “Júrame que habrá justicia”. Después hablo con organizaciones de derechos humanos, que han escuchado testimonios de crueldad, de violación, de torturas, y me dicen: “Prométeme que no debe haber impunidad”. Hablo con policías, con hijos de militares, que te dicen: “Fueron obligados, no tenían opción”. Hay que transitar en el encuentro de todas estas necesidades si queremos una transición ordenada y pacífica. Ello requiere un nivel de confianza enorme en la sociedad.

- Hay también una demanda de soluciones económicas altísima. ¿Cómo se hace para compatibilizarlas y avanzar?

-La devastación es muchísimo peor de lo que cualquier persona se imagina. El saqueo a Venezuela, va a ser un récord en la humanidad. Hay quienes lo estiman en un trillón y medio de dólares. El país está hipotecado, la infraestructura destruida. Y no hay justicia, no hay educación, no hay jueces, no hay policías. Muchos ven esto como una tragedia insuperable. Yo creo que hay una gran oportunidad, porque el mismo hecho de que las instituciones hayan sido devastadas y tengamos que construirlas de nuevo hace que haya menos resistencias al cambio. Podemos innovar. Mucho más en la era de la Artificial y las nuevas tecnologías que permiten hacer esos saltos enormes. En todas las áreas. ¿Va a ser difícil? Sí, pero va a ser fascinante. Porque ya sabemos lo que no funciona. Y no hay un país en el mundo en el que esté más claro cuál es el resultado inexorable del socialismo, del militarismo y del crimen.

-Ha mencionado como eje para el desarrollo económico la cooperación público-privada, pero en el mundo se la ve vinculada con lo que se ha considerado la nueva derecha, movimientos más o menos liberales o libertarios, como el presidente de la Argentina. ¿En qué se parece o se diferencie de algunos de esos modelos?

-En primer lugar, yo no me dejo encasillar. No sé si eso me asemeja o me diferencia. Nosotros lo hacemos a la venezolana. Y eso es distinto, porque somos un país muy distinto. Yo soy una liberal clásica, creo en el Estado al servicio del ciudadano, creo en la libertad individual y creo que esa libertad viene de la mano de la responsabilidad individual. Nos toca a nosotros arremangarnos y poner este país a valer. Juntos, todos. Y yo creo que hay una claridad y una madurez cívica que no ha tenido ninguna otra generación venezolana anterior.

- Cuando uno mira su vínculo con la ciudadanía, se ve un arquetipo del modelo de liderazgo carismático, que en su caso se potencia por su propia religiosidad. Venezuela y muchos otros países de América Latina han tenido esos liderazgos carismáticos que terminaron en liderazgos mesiánicos. ¿Por qué deberían quedarse tranquilos los venezolanos de que no se repetirá ese proceso?

-Nunca nadie debe quedarse tranquilo ante cualquier gobernante. Por más confianza que haya. Los que hoy están apoyándome tienen que tener la misma energía para que cuando estemos sirviéndoles, estén exigiendo, criticando, demandando. Y también acompañando, por supuesto. Yo soy la antítesis de Hugo Chávez, si por ahí venía la pregunta. En lo ético y en lo estético. Y fundamentalmente porque el suyo es un movimiento que se basó en el odio, en la venganza. Y en la división. Nosotros representamos lo contrario. La unión de un país y el amor por sus hijos, por su tierra y, por encima de todo, por la libertad.

- ¿Cómo se hace para que esta unidad de la mayor parte de la oposición se sostenga?

-Usted vio esa unidad hoy. Es de un país. No solamente de los partidos. Y yo soy la primera que lo digo en nuestro partido, en Vente Venezuela. Lo mejor que nos puede pasar es tener competencia. Yo creo en el libre mercado, pero además creo que ahí están los límites y es lo que nos hace exigirnos más y ser mejores. Y para que esta transición sea estable, todos tenemos que involucrarnos.

-Usted, como otros dirigentes políticos, está inhabilitada hoy judicialmente para participar en elecciones. ¿Cómo se resuelve esa situación?

-Yo no me sentí nada inhabilitada en la Universidad Central de Venezuela. Esa traba legal-judicial se supera como lo vimos hoy [con movilización]. También me dijeron que yo estaba inhabilitada para volver y acá estoy.

- Visto lo que ocurrió después de su decisión de entregarle la medalla del premio Nobel de la Paz a Trump, ¿volvería a hacerlo?

-Absolutamente sí. Estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer por el bien de Venezuela. Por nuestra gente y por construir un sistema democrático y en libertad, yo entrego lo que sea.

- ¿Y con esa entrega qué logró para Venezuela?

-Creo que he contribuido a lo que está pasando hoy. Estoy aquí en Venezuela. Aunque creo que es un error plantear las preguntas en primera persona. Yo soy parte de un movimiento de millones. Esto es la suma de los aportes de millones de venezolanos.

- Desde que usted se fue hasta que usted volvió, pasaron casi 11 meses. ¿Qué es lo que cambió y qué sigue igual?

-Han cambiado muchas cosas y faltan otras tantas por cambiar. Yo diría que lo que cambió es el brillo en los ojos de la gente. Hoy nadie tiene duda de para dónde va esto. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir. A respirar. A hablar duro. A no esconder el celular, a no mirar hacia atrás todo el tiempo, sobre todo aquellos que han estado escondidos, exiliados o presos. Y yo veo que la gente sonríe y llora y dice “esta vez es distinto”. Y lo que sigue es el sistema represivo. Tenemos más de 400 presos políticos. Hay medios de comunicación que siguen censurados. La gente todavía pasa hambre y las madres cocinan con leña. Falta mucho, pero lo que usted vio hoy es la demostración de un país que decidió ser libre. Que cada día es más libre que el anterior.

- A propósito, parecía hoy que el escalón que se subió fue un poquito más alto y que esto podría acelerar el proceso. ¿Están listos para asumir el poder?

-Nosotros estamos listos como venezolanos. Es una disposición espiritual Sabemos que lo que viene va a ser la transición más compleja y desafiante de la historia. Pero nos ha costado tanto llegar a este punto que lo vamos a hacer bien. Creo que estamos en un proceso en que todo se está acelerando.

-Hay muchos venezolanos cuya vida aún hoy corre peligro. Rezo por ellos todas las noches de mi vida.

-Durante el chavismo hubo muchos negocios oscuros, entre otros con la Argentina en la gestión kirchnerista. ¿Hay alguna decisión de revisarlos?

-Mi compromiso con Venezuela es construir una justicia autónoma. Y le corresponderá a la justicia investigar y dictaminar dónde estuvieron los crímenes. El saqueo de Venezuela se usó no solo para destruir nuestro país, sino para corromper y hacer fortunas obscenas. También se utilizó para socavar las bases democráticas y republicanas de muchos países de nuestra región. Y sobre eso también hay que rendir cuentas. La verdad, tiene que salir adelante. Completa.

-Por cómo fue la sustracción de Nicolás Maduro a los Estados Unidos, ¿no teme que esa pueda ser la nueva doctrina imperante en las relaciones internacionales?

-No lo creo, porque no creo que haya otro sistema como el de Maduro. En este hemisferio por lo menos. Y Nicolás Maduro tenía que enfrentar la ley. Los venezolanos hicimos todo lo que puede hacer una sociedad democrática y pacífica. Todas las marchas, las votaciones, las protestas, las negociaciones y las elecciones. Lo único que quedaba frente a un sistema criminal era una amenaza real de fuerza superior. Y ahora tiene que enfrentar la Justicia, como lo está haciendo.

- Trump habló del derecho del vencedor al botín, ¿qué le dice esa definición? ¿A la luz de eso, cómo serán las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela en una nueva etapa?

-La relación entre Estados Unidos y Venezuela es histórica y es estratégica. Y debe ser sobre la base de un acuerdo amplio a largo plazo que abarque desde la seguridad de ambas naciones, el narcotráfico, la migración, el comercio y la seguridad energética. Lo que sostiene estas relaciones es que tenemos valores comunes, que son los valores de dos pueblos soberanos.

-¿Tiene algún compromiso en ese sentido de parte de la actual administración de Estados Unidos?

-Yo confío en la palabra del secretario de Estado. Ha sido inequívoca, en el sentido de que se avanza en la tercera fase, hacia un proceso de transición, hacia unas elecciones libres, limpias. Y en un cronograma que atiende a la urgencia de los venezolanos. También creo que es la posición del presidente Trump y del Congreso de los Estados Unidos expresada por senadores y representantes de ambos partidos.

-Venezuela parece haber sido durante mucho tiempo un país polarizado Hoy parecería un poco menos. ¿Teme que eso tenga alguna capacidad de obstaculizar el proceso de transición y la gobernabilidad de una nueva administración?

-No hay una sociedad más cohesionada en el planeta que la sociedad venezolana. Y cuando tú me dices: «¿Qué temo? Yo temo a las fuerzas que buscan enfrentarnos entre hermanos», eso es lo que vamos a tener que combatir siempre y no lo vamos a permitir nunca más. Nunca más.

- Le he escuchado repetir muchas veces ese nunca más. ¿Cuáles son los otros nunca más de lo que Venezuela no puede volver a permitirse?

-Tremenda pregunta. Nunca más puede haber la indiferencia de aquellos que han tenido oportunidad de formarse por el destino del país. Nunca más. Y eso es autocrítica. No podemos abstraernos del asunto público. Nunca más esa visión de lo político. Nunca más la corrupción y la impunidad. Cero trampa. Nunca más la indolencia frente al dolor de al lado. Los años del terror nos hicieron los más valientes. Y los años de separación de la gente querida nos hicieron entender la fuerza del amor. Esta es una sociedad que ha aprendido y que ha creado anticuerpos.

-Un cuarto de los venezolanos está fuera de Venezuela. ¿Va a haber lugar si quieren volver?

-Muchos de ellos están en la Argentina, que ha sido uno de los países que mejor ha recibido a los venezolanos. Y es algo que no olvidaremos nunca. Los venezolanos que están allá se sienten en un segundo hogar. Han sido recibidos con dignidad, con respeto, con cariño. Si buena parte de ellos volviera, ¿está en condiciones Venezuela de recibirlos? Absolutamente sí, pero tengo que decir algo sobre esto. No los queremos traer a todos. Yo sé que muchos tienen mucho allá, aunque aquí los necesitamos. Y claro que va a ser un desafío. En poquísimo tiempo habría una migración de millones que vienen de todas partes del mundo, con enormes expectativas. Imaginándose un país que quizás era el que existía cuando se fueron, o el que les cuenta su madre. Pero es una Venezuela donde no hay luz para todos. Una Venezuela donde algunos dicen: “Yo fui el que aguanté y ahora tú vienes a beneficiarte en el buen momento”. Yo creo que va a ser una fusión virtuosa. Y ahí las madres venezolanas vamos a hacer mucho porque tenemos un hijo que se quedó y uno que se fue. Y yo así me veo a mí. Tejiendo, entramando.

- ¿Cómo espera que termine 2026 y empiece 2027 ?

-Con más libertad que hoy. El año que viene va a ser quizás el año más importante de la historia de Venezuela. El año que viene es un año donde todo lo que hemos hecho y nos hemos preparado se va a desplegar. Así que si me preguntas cómo se llama el año que viene, es el año de la libertad y el año del regreso de nuestros hijos a casa.

Fuente: La Nación