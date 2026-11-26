La canciller de Finlandia, Elina Valtonen , llegó a Buenos Aires este miércoles con una delegación de empresarios y en una gira que incluyó Chile dejó en una breve entrevista con Clarín y otros tres medios nacionales dos mensajes centrales, por un lado, busca que Buenos Aires mantenga en el plano geopolítico un alineamiento claro con Ucrania y el derecho internacional. En el económico y tecnológico, ofrece a la Argentina una asociación que aproveche sus minerales críticos, su energía y sus recursos para participar en la cadena de valor de la inteligencia artificial, sin quedar subordinada a Estados Unidos o China. Pero además, elogió las reformas de la economía del gobierno libertario y abogó porque el país siga en esa senda.

“Lo único que puedo decir, desde la perspectiva europea, es que esperamos que la Argentina continúe avanzando hacia una sociedad más transparente y confiable . No tanto pensando en los inversores internacionales, sino en la propia población argentina”, dijo en un salón del hotel Sofitel acompañada por el embajador Veikko Roobert Kiljunen, que empezó su misión en la Argentina en septiembre pasado y este martes a la noche encabezó la fiesta por el día Nacional de Finlandia.

-¿Cree que la guerra en Ucrania ya se ha extendido más allá de las fronteras de Ucrania? ¿Y qué tan preocupado está por el riesgo de una mayor escalada en Europa?

-Bueno, permítanme aclarar que cuando decimos que la guerra se está extendiendo, nos referimos a que se está produciendo un desborde de municiones rusas porque Rusia es el agresor en Ucrania y, desafortunadamente, ha estado en guerra en Ucrania durante más de doce años, con una invasión a gran escala que lleva casi cinco años en marcha. Es una tragedia enorme para la sociedad ucraniana, especialmente ahora que Rusia está atacando deliberadamente a la población civil y a las infraestructuras eléctricas, mientras se acerca el invierno.

-En segundo lugar, la influencia maligna de Rusia y también su guerra híbrida no son algo nuevo en Europa, ni tampoco en otras partes del mundo. Por ejemplo, lo que vemos en África occidental, donde Rusia ha estado activa organizando golpes militares con el objetivo de desestabilizar esas sociedades y también de impulsar la llegada de migrantes a Europa para desestabilizar aún más al continente. Se trata de un manual de acción ruso que existe desde hace mucho tiempo, pero creo que recién hemos tomado conciencia de él en los últimos años y, ciertamente, a partir de la invasión a gran escala. Rusia ha estado muy activa en operaciones de desinformación durante al menos una década en toda Europa, mediante ciberataques y, sin duda, también a través de ataques cada vez más frecuentes de otro tipo.

En referencia a los incidentes de la semana pasada en el Báltico (cuando un buque de carga ruso fue atacado con drones, se incendió y terminó en aguas territoriales de Finlandia en lo que se responsabilizó a Ucrania), la ministra dirá. “Al parecer, todavía hay cuestiones que deben confirmarse, pero aparentemente estaba vinculado a la economía de guerra rusa. Por supuesto que esto nos afecta de cerca porque Finlandia depende mucho del transporte a través del mar Báltico. Y nosotros tenemos muy claro que nuestro espacio aéreo y nuestro territorio no deben ser utilizados para actividades hostiles, sea quien sea quien las lleve adelante. Somos extremadamente estrictos en ese sentido.”

-¿Tiene algún mensaje para el Gobierno libertario teniendo en cuenta sus abstenciones en las votaciones de Naciones Unidas que podrían pensarse a favor de Estados Unidos y Rusia y luego votos negativos en materia de género, protección de niñas y mujeres, donde Finlandia es muy activa?

-No estoy aquí para decirle al Gobierno argentino qué debe hacer, porque eso le corresponde decidirlo al pueblo argentino, y la Argentina es una democracia. Nosotros apoyamos valores que, creo, vienen de muy lejos. No se trata solamente de este Gobierno o de los últimos veinte años, sino de valores que tienen décadas de historia. Creo que, en el fondo, como pueblos, compartimos muchos de esos mismos valores. Por supuesto, Finlandia tiene una historia muy diferente. Pero algo que quiero destacar, y por lo que estoy extremadamente agradecida, es que la Argentina fue el primer país fuera de Europa en reconocer la independencia de Finlandia, en 1918. Y estamos agradecidos por eso. Eso demuestra que, más allá de lo que ocurra entre los gobiernos y de las relaciones políticas circunstanciales, existe un sentimiento compartido entre los pueblos sobre el tipo de sociedad que quieren construir para sí mismos. Veo muchísimas similitudes, y también están vinculadas con la libertad y la soberanía.

Luego la ministra dirá que su fórmula es la siguiente: “Cuando estábamos... o cuando conseguimos nuestra independencia, hace más de cien años, éramos uno de los países más pobres de Europa. Hoy somos uno de los más avanzados en tecnología y en muchos otros campos.

"Nuestra fórmula se basa en dos cosas. En primer lugar, incluir a todos y empoderar plenamente a las personas. Que los chicos y las chicas puedan tener los mismos sueños. Que todos tengan la posibilidad de alcanzar lo que quieran en la vida. Y concentrarnos en la educación, en el capital humano. Finlandia tiene recursos naturales, pero nada comparable con los de la Argentina. Por eso, básicamente, lo que tenemos que hacer es confiar en la gente. Y no solamente a través de la educación, sino también permitiendo que todos puedan intentar, asumir riesgos, emprender, participar en el mercado laboral. Así es como construimos nuestro Estado de bienestar".

"Pero esto también está vinculado con tener una democracia transparente. Somos el país menos corrupto del mundo. La gente confía en su Gobierno, por eso el Estado de derecho es extremadamente importante. Espero que las reformas que se están llevando adelante aquí tengan éxito. Y quiero recordar que Finlandia fue el primer país de Europa en introducir el derecho al voto de las mujeres. Eso también demuestra que todos tienen la misma capacidad de participar. Además, algo muy importante para nosotros es que no juzgamos a las personas por su origen, su orientación sexual ni por ninguna otra condición", agregó.

La ministra vino con una delegación comercial a Chile y Argentina . Fue recibida en el Palacio de La Moneda por el presidente José Antonio Kast en un gesto de distinción hacia ella y Finlandia. En Argentina, no la recibió el presidente sino el canciller Pablo Quirno y su vicecanciller Juan Manuel Navarro.

Con un gobierno de centro derecha y derecha entre los más estables hoy de Europa, y de los más combativos a su fronterizo vecino ruso, el primer ministro Petteri Orpo y su canciller Valtonen están interesados en buscar intercambios comerciales complementarios en la Argentina, impulsar sectores estratégicos como los minerales críticos eludiendo la "guerra" de EE.UU. y China en este sector, la tecnología forestal y el espacio. Buscan compromisos en seguridad e inteligencia artificial y que, Argentina como Chile sigan apoyando a Ucrania en su guerra contra Rusia.

“Ambos están interesados para nuestras empresas y esperamos que la Argentina pueda seguir avanzando por el camino del libre comercio y la apertura al mundo. Estamos encantados de poder apoyar ese proceso. También mantuve muchas reuniones muy buenas con el Gobierno y con el Banco Central”, dijo a este diario.

-¿Y qué es lo que caracteriza a Finlandia?

-La confianza. Cómo reconstruirla después de años muy difíciles, para que la gente realmente sienta que vale la pena construir su futuro en el país; que pueda confiar, por ejemplo, en su propia moneda y llegar a una situación en la que pague sus impuestos con gusto, en la que pueda iniciar una empresa, asumir riesgos y desarrollar sus conocimientos y capacidades a través de la educación. Y que ustedes confíen en la Argentina . Tenemos mucha experiencia en ese ámbito y en lo que podemos hacer desde el Gobierno. Como dije, ponemos mucho énfasis en la educación y estamos dispuestos a colaborar también en ese terreno, para que todos estén incluidos y cada persona se sienta con la capacidad y la autonomía necesarias para formar parte de la sociedad. Además, somos líderes en muchas tecnologías, por lo que podemos generar beneficios mutuos, por ejemplo, a lo largo de toda la cadena de valor de la minería y también en inteligencia artificial, un sector cuyo desarrollo comienza con los minerales críticos que ustedes tienen.

-El año que viene hay elecciones en la Argentina. ¿Cree que las empresas van a esperar el resultado de las elecciones para tomar decisiones de inversión?

-Eso es algo que deben decidir las propias empresas, pero sé que hay muchísimo interés. Lo único que puedo decir, desde la perspectiva europea, es que esperamos que la Argentina continúe avanzando hacia una sociedad más transparente y confiable. No tanto pensando en los inversores internacionales, sino en la propia población argentina. Porque, si eso no ocurre, al final, cuando hablamos de inversiones extranjeras, ¿cómo pueden confiar las empresas en una sociedad en la que la propia población no está comprometida con ese proceso. Cualquier paso que se dé en esa dirección es positivo. Y creo que lo que ha ocurrido, ahora que la inflación está bajo control, representa un avance enorme en el transcurso de los últimos tres años. Quién venga después, o si Milei continúa en el Gobierno, es algo que debe decidir el pueblo argentino. Pero simplemente espero que la gente esté comprometida con la apertura al mundo, porque nosotros estamos aquí. Estamos esperando a la Argentina.

Fuente: Clarín