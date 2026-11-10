Encontraron asesinada a una mujer al costado de una ruta en Santiago del Estero: Su tío quedó detenido

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Una mujer de 34 años, madre de cinco hijos, fue encontrada asesinada a la vera de la Ruta Nacional 89, en una zona de monte cercana a Quimilí, Santiago del Estero. Por el crimen fue detenido su tío materno, de 55 años, con quien, según la investigación, había mantenido una relación sentimental.

La víctima, identificada como María Luján Sosa, había desaparecido durante la noche del sábado. Su cuerpo fue hallado el domingo por la mañana, boca abajo y entre la vegetación, en las inmediaciones del barrio San Francisco, a unos cinco kilómetros de la ciudad.

Tras el hallazgo, efectivos policiales delimitaron el lugar para preservar las pruebas y convocaron a personal de Criminalística del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 12. Los primeros relevamientos detectaron lesiones en el cuerpo, aunque la autopsia deberá determinar la causa y las circunstancias de la muerte.

La búsqueda había comenzado luego de que sus familiares advirtieran que no regresaba a su casa. Según la reconstrucción, María Luján había salido alrededor de las 22.30 del sábado de su vivienda del barrio Marco Antonio, donde residía con tres de sus cinco hijos. Había dejado su teléfono celular en la propiedad y no había informado adónde se dirigía.

Durante la madrugada, una de sus hijas, de 13 años, alertó a una tía sobre la ausencia de su madre. La familiar se presentó el domingo por la mañana en la Comisaría Nº 9 de la Mujer y la Familia para denunciar la desaparición.

Los mensajes que llevaron a la detención

Al revisar el teléfono de la víctima, los familiares encontraron que sus últimas comunicaciones habían sido con Marcelo Sosa, su tío materno. Entre los mensajes y audios recuperados había intercambios en los que María Luján le pedía que fuera a buscarla. A las 22.11 le habría escrito: «Amorcito, vení a buscarme».

Más tarde, a las 23.43, el hombre le preguntó dónde estaba. Uno de los últimos mensajes recibidos en el teléfono decía: «Amor, amor, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás durmiendo?».

Posteriormente, la tía de la víctima y uno de sus hijos mayores fueron hasta la vivienda de Sosa, en el barrio Campos II, para consultarle si sabía dónde estaba María Luján. Según la reconstrucción de la causa, el hombre negó conocer su paradero y haber ido a buscarla.

Los investigadores establecieron que Sosa había regresado de la provincia de Buenos Aires aproximadamente un mes antes. Allí había vivido con su sobrina durante cerca de un año. De acuerdo con testimonios familiares, pretendía que ella volviera a convivir con él y la habría amenazado e intimidado después de que se negara.

El análisis de las comunicaciones y de los audios de WhatsApp fue una de las principales líneas de investigación que condujeron a su detención. El hombre quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanzan los peritajes y se esperan los resultados de la autopsia.

La mujer había denunciado situaciones de violencia

La investigación también contempla antecedentes de violencia en la vida de María Luján. El 22 de septiembre, durante una entrevista en una radio local, había denunciado públicamente agresiones por parte de su expareja, con quien tenía cinco hijos.

En aquella oportunidad, contó que, pese a estar separados, todavía convivían bajo el mismo techo y que sus hijos también atravesaban situaciones violentas.

Según su testimonio, el hombre había agredido a una de sus hijas, de 13 años, a quien habría tomado del pelo y golpeado contra una pared. «Yo esa casa no quiero pisarla más», había expresado durante la entrevista, en la que también manifestó su intención de alquilar otra vivienda para vivir con sus hijos.