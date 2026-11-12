En sintonía con el mensaje del Papa, Bullrich dijo que impulsará la Ley de Discapacidad: “Que nadie quede afuera”

En sintonía con el mensaje del papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione , donde planteó la importancia de garantizar los derechos de las personas con discapacidad , la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza Patricia Bullrich anunció que impulsará la Ley de Discapacidad.

"Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera", publicó Bullrich en su cuenta de X, en línea con el mensaje de León XIV acerca de la necesidad de construir una sociedad más inclusiva.

En su mensaje, la senadora destacó: "Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando".

El anuncio de Bullrich llegó a pocos días de que el Sumo Pontífice se emocionó en el Cottolengo Don Orione por las historias de sus residentes y pidió por los discapacitados. "El progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", sentenció.

En la capilla central de la institución de Claypole, el Papa se dirigió en su mensaje a las personas con discapacidad: " Sus vidas no son un peso para la sociedad ; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida".

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con…

Luego de varias idas y vueltas, el pasado 4 de noviembre el Senado dictaminó el nuevo proyecto de Discapacidad , que ya tiene media sanción de Diputados , con el objetivo de convertirlo en ley en la sesión prevista para el 19 de noviembre .

El plenario de Presupuesto y Población se reunió a las 16 en el salón Azul del Palacio y avanzó con acompañamiento pleno de todas las bancadas, menos de la cordobesa Alejandro Vigo que pidió modificaciones.

"La media sanción tuvo 237 afirmativos en Diputados. El próximo 31 de diciembre vence la ley de emergencia y es fundamental que le demos sanción a este proyecto antes de que termine el período legislativo. Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura en general", sentenció en el arranque Alicia Kirchner, presidenta de la comisión de Población.

En ese marco, Bullrich había planteado que la norma "busca dar una respuesta permanente a las personas con discapacidad y sus familias, genera previsibilidad, establece cómo se financia y cómo se controla".

Además, la jefa de la bancada oficialista destacó que uno de los puntos clave del texto tiene que ver con que las personas con discapacidad no pierdan el empleo por recibir una pensión , algo que los libertarios pretendían eliminar inicialmente. "Si hay algo que ayuda a superar los problemas de una familia con miembros con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en el total de sus posibilidades. Tener que elegir entre el empleo o la pensión generaba un doble problema", apuntó.

La iniciativa sostiene los puntos centrales de esa ley de emergencia en discapacidad de la oposición: mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual por IPC de las prestaciones, y la pensión no contributiva, junto a la posibilidad de obtenerla a la par de un trabajo registrado.

Solo elimina el concepto de "emergencia", que en lo concreto le daba al Gobierno mayor discrecionalidad para el manejo de los fondos.

Ahora, el oficialismo tuvo que incluir en el texto las partidas que va a utilizar para financiar cada punto de la ley y que se cumplan. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimo el costo en $598.912 millones para 2027.

También se modificó la delegación que se le otorgaba al Ejecutivo para estipular los requisitos necesarios para acceder a una pensión por discapacidad y quedaron especificados en la ley. Por ejemplo: no percibir ingresos económicos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles.

Por otra parte, se garantiza la continuidad del programa médico de atención y cobertura de salud a las personas que cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral o por discapacidad (el actual Incluir Salud), y se fijaron plazos concretos para pagar las deudas por compensaciones a prestadores: el cronograma deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y la cancelación total dentro de los 90 días corridos.

Fuente: Clarín