La compra había sido pactada por Facebook : 500 dólares a cambio de un iPhone 16. El punto de encuentro era el cruce de avenida Crovara y Ruta 4, en La Matanza. Hasta allí se dirigió Jonathan Ezequiel Cardozo (23) en el Peugeot 3008 de su madre, desde Isidro Casanova, junto a cuatro amigos, uno de los cuales era el interesado en adquirir ese smartphone.

Al arribar este miércoles por la tarde al lugar indicado por el supuesto vendedor, donde se levanta un complejo de monoblocks, los cinco jóvenes fueron emboscados por un grupo de delincuentes armados que les robaron el dinero y otras pertenencias.

En esas circunstancias, uno de los ladrones baleó a Cardozo en el abdomen , tras los cual, los asaltantes huyeron.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital Balestrini de La Matanza, donde fue intervenido quirúrgicamente, aunque en las primeras horas de este jueves falleció a raíz de las heridas sufridas.

El caso es investigado por el fiscal Carlos Arribas, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, quien ordenó a la Policía realizar una serie de allanamientos en el complejo de monoblocks en busca de los delincuentes.

Esta modalidad de pactar compraventa de objetos de valor a través de redes sociales y especialmente Marketplace de Facebook para emboscar a las víctimas y robarles no es una nueva tendencia, sino un modus operandi que se repite, incluso en la zona de La Matanza.

Un antecedente que tuvo mucha repercusión fue el de Federico Franson (24) , quien en diciembre de 2023 viajó desde San Isidro hasta González Catán para comprar una moto que ofrecían por Marketplace y fue asesinado por cuatro delincuentes que lo asaltaron en el punto de encuentro.

La investigación determinó luego que la publicación de esa moto era falsa y había sido originada desde la cárcel.

Mientras que en mayo de 2024 ocurrió algo similar cuando un aspirante a policía acompañó a un amigo que quería comprar también una moto que ofrecían en Facebook y se tirotearon con delincuentes en un auto que les exigieron la plata de la transacción pactada.

En ese hecho, el aspirante a policía resultó herido de bala y sobrevivió.

Además, hubo otros hechos con estas características en otros puntos del conurbano como, Castelar, donde mataron a un Domingo Acosta Aquino (58) e hirieron a su hijo en agosto de 2023; y Wilde, donde en enero de 2024 ocurrió el crimen del electricista Adrián Pablo Carrea (55).

Fuente: Clarín