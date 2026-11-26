El martes 24 de noviembre se celebró la final de Miss Universo 2026 , la competencia que reúne a mujeres de todo el mundo que no solo compiten por su belleza, sino por las destrezas que las caracterizan y sus mensajes transformadores. En esta ocasión, la polémica tocó de cerca a Miss Venezuela , quien recibió duras críticas por el vestido que le habría impedido obtener el título mayor .

Luego de que la puertorriqueña de 27 años Jennifer Barreto luciera el listón de Miss Universo y fuera coronada como tal, los medios latinos posaron su mirada sobre Clara Vegas Goetz , la venezolana que, según circuló, era la favorita del jurado para ganar el certamen .

Taty Guiribitey , la cubanoestadounidense y creadora de contenido que en las redes sociales es conocida como “La Mamilover” , explicó en una entrevista que el vestido que escogió Vegas fue la causa principal de que los jueces no la seleccionaran como ganadora .

La influencer es una filántropa conocida en el mundo del espectáculo latino en Miami y además formó parte como jurado de Miss Universo 2026 .

En diálogo con el programa Cara a cara con Rodner, conducido por Rodner Figueroa, Guiribitey liquidó a Vegas. “A mí no me gustó, ni a mí ni a nadie del jurado les gustó el vestido” , zanjó.

Y de inmediato acotó: “Creo que ella es ahí donde perdió el primer lugar. En el momento en que ella salió con ese vestido, perdió el primer lugar . Nosotros nos miramos y...”.

De acuerdo a las reglas del concurso, el jurado califica de forma independiente, pero con el atuendo de Vegas la decisión fue unánime. La venezolana portó un vestido diseñado por Ángel Sánchez que no convenció al panel y terminó por afectar la percepción de la candidata en uno de los momentos más importantes de la noche .

El color de la prenda era metal satinado con un escote en V bordado incluso hasta el cuello, lo que formó una gargantilla. El vestido tenía una cola, no muy extensa, y definió su figura al cuerpo.

“No fue lo esperado ; ella estuvo las veces anteriores bella, hermosa... Arrasando. Habría quedado en la final, tenía todo, estuvo entre las favoritas de todos nosotros, pero con el vestido... fue un fallo” , sentenció Guiribitey .

Jennifer Barreto es la nueva Miss Universo. Se convirtió en la primera mujer casada y con hijos que obtiene este reconocimiento en la historia del concurso desde que la organización eliminó las restricciones hace tres años.

Según BBC Mundo , la edición de 2026, celebrada en Puerto Rico , contó con la participación de 116 aspirantes al título . Barreto se alzó con la corona tras superar a las candidatas de República Dominicana, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda.

Fuente: La Nación