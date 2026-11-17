Mauricio Pochettino cierra este martes su etapa como seleccionador de Estados Unidos con un balance difícil de clasificar. Aunque no conquistó trofeos y el Mundial en casa tuvo un amargo final, el argentino se marcha a Inglaterra con el reconocimiento de dirigentes y futbolistas.

Desde las 21, Pochettino dirigirá por última vez al Team USA antes de tomar las riendas del Manchester United, el gigante inglés al que se ha propuesto rescatar de su interminable crisis deportiva.

La última tarea de su aventura americana será apuntar a Haití, en el desquite de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en Cincinnati (Ohio).

Como el duelo es poco más que un trámite, luego de la paliza 6-0 de la ida , el fútbol estadounidense debate estos días con pasión alrededor del legado que deja el argentino.

Pochettino, el carismático líder que debía elevar a la selección al siguiente nivel , se marcha como el único entrenador permanente de Estados Unidos que no levantó un trofeo en este siglo.

Al mismo tiempo, el rosarino deja el equipo en mejor situación de la que lo encontró, con una ilusionante renovación generacional en marcha.

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La nueva camada de jugadores a la que abrió la puerta tras el Mundial puede ser, para muchos analistas, la generación más talentosa de la historia del país.

Cavan Sullivan , la joya del grupo, es finalista al premio MVP -Jugador Más Valioso- de la MLS con apenas 17 años. Julian Hall , otro prometedor atacante, marcó cuatro goles en cinco partidos como internacional. Mathis Albert, Justin Ellis y Adri Mehmeti , todos menores de 20 años, también encontraron un lugar en un plantel que encadena cinco convincentes victorias seguidas.

“Este país tiene por delante un futuro increíble con la selección nacional”, auguró Pochettino el sábado. “La construcción de la estructura y los principios creo que ya están aquí, y ahora es cuestión de continuar”, sostuvo el DT.

El futuro no lucía tan alentador cuando Pochettino asumió de urgencia la selección tras el fracaso de la Copa América 2024, donde no superó la fase de grupos.

Pochettino tenía el alto perfil que se buscaba para dirigir al equipo en el Mundial 2026, con su currículum lleno de pesos pesados del fútbol europeo como Tottenham, París Saint-Germain y Chelsea.

En el corto plazo, su llegada no alivió el pesimismo alrededor del plantel encabezado por Christian Pulisic. En 2025, Estados Unidos concluyó en último lugar de la fase final de la Liga de Naciones y perdió la final de la Copa de Oro frente a México.

Con la presión al alza, Pochettino buscó nuevas maneras de motivar a jugadores y afición, lanzando emotivos discursos y abrazando personalmente elementos de la cultura estadounidense como la música country.

La fórmula funcionó en el arranque de la Copa del Mundo. Estados Unidos generó fascinación tanto por su valiente y atractivo juego como por las celebraciones sobre el césped, con Pochettino y sus jugadores cantando “Country Roads” , un clásico de John Denver, en comunión con la grada.

El país se volcó como nunca con el “soccer” masculino, pero el entusiasmo acabó abruptamente en los octavos de final , un muro que Estados Unidos debía escalar de la mano de Poch .

El equipo anfitrión no sólo recibió una paliza 4-1 ante Bélgica, sino que a su alrededor estalló una enorme controversia por la amnistía al goleador Folarin Balogun, cuya sanción en octavos fue levantada por la FIFA tras una llamada de Donald Trump. El presidente siempre mostró simpatía con el trabajo a largo plazo de Pochettino.

A pesar de este sombrío desenlace, tanto Pochettino como la federación (US Soccer) decidieron continuar con el proyecto común. El rosarino firmó en agosto pasado su renovación hasta 2030 , pero apenas tres meses después rompió ese compromiso al recibir una llamada desde Old Trafford.

US Soccer aceptó la decisión sin reproches y con un sentido reconocimiento a su labor.

“Lo que has hecho con el programa de hombres y de chicos en dos años ha sido increíble”, le agradeció la presidenta del organismo, Cindy Parlow Cone.

"UNA DE LAS DECISIONES MÁS DIFÍCILES EN NUESTRA CARRERA". Con lágrimas en sus ojos y la voz quebrada, Mauricio Pochettino no pudo contener la emoción al despedirse de la Selección de Estados Unidos para ser el nuevo DT del Manchester United. 📺 @USMNT pic.twitter.com/XOBe4ggJmf

“Es un entrenador increíble y nos ha aportado mucho”, dijo el sábado Balogun al expresar el sentir general del vestuario. El propio Pochettino, cuando se le pidió una valoración de su trabajo, puso por delante la cultura y los vínculos personales.

“Lo más importante es lo que dejamos en la gente con la que compartimos mucho tiempo”, señaló. “Si dejamos una buena amistad y recuerdo, además del profesionalismo y la defensa del soccer en Estados Unidos, es mucho más importante que algún trofeo en una vitrina”.

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Fuente: La Nación