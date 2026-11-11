El último día del papa León XIV en la Argentina: visitará la cárcel de Devoto y dará una masiva misa en Luján

La ciudad de Luján se prepara para recibir al papa León XIV en una jornada histórica para los fieles argentinos. Este miércoles 11 de noviembre, el Sumo Pontífice encabezará una misa multitudinaria a las 10 en la Plaza Belgrano , frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el cierre de su visita al país.

Para la madrugada, los expertos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostican hasta un 70% de probabilidades de lluvias. Por la mañana, d urante la misa del Papa , se espera hasta 40% de posibilidades de precipitaciones .

A pocas horas de la misa que encabezará el papa León XIV en Luján , cientos de fieles se acercaron a la ciudad para conseguir un lugar y participar del encuentro. Entre ellos hay familias que viajaron desde distintos puntos del país y que pasan la noche en las inmediaciones de la basílica , a pesar de la lluvia.

Un grupo de mujeres llegó desde Bragado después de organizar el viaje a último momento. Salieron el día anterior, caminaron varios kilómetros desde donde dejaron el auto y llevaron apenas una mochila, mate, agua y algo para comer . Para resguardarse de la lluvia, también compraron paraguas con imágenes del Papa, que terminaron usando para cubrir sus pertenencias y descansar.

“Esperamos mucha alegría, paz y un poquito de esperanza” , contaron en diálogo con TN . Además, dijeron que quieren agradecer y pedir por el país: “Sobre todo unión, que es lo que falta en nuestra Argentina” .

La vigilia encabezada por el papa León XIV en el Monumento a los Españoles reunió a miles de jóvenes y dejó escenas de profunda emoción. Uno de los momentos más comentados fue el reencuentro de Valentino Merlo con Claudio Castricone, el cura de su colegio, en pleno escenario.

Durante la previa de la llegada del Santo Padre, el artista rosarino de 17 años se presentó en el show conducido por Luquitas Rodríguez, Sofía Martínez e Ignacio Girón. Interpretó algunos de sus éxitos, como “Si un día estás sola” y “Hoy”, ante una multitud de jóvenes en el barrio porteño de Palermo.

Antonella Barone viajó desde Trelew, Chubut, hasta Buenos Aires y aprovechó la visita del papa León XIV para acercarse a verlo junto a su hija . En medio de una multitud de jóvenes y fieles, la nena recibió la bendición del pontífice durante su recorrido. Después de ese momento, la mujer habló con TN y contó cómo vivió una experiencia que todavía no termina de dimensionar.

“Me daba un poco de cosa ir con la bebé, porque ella tiene un año y cuatro meses, y decía: ‘Bueno, tan chiquita, con tanta gente’. Pero había algo adentro mío que me decía: ‘Andá’” , relató.

La mujer contó que un grupo de jóvenes de una iglesia de Lugano la invitó a acercarse y le puso a la nena un chaleco para llamar la atención del Papa. Mientras cantaban y alentaban, León XIV se detuvo, la miró y la bendijo. “Son esos segundos en los que te quedás como en shock. Fue increíble” , recordó.

Tras el encuentro, Antonella dijo que todavía no termina de dimensionar lo que pasó y destacó la emoción que compartió con los jóvenes y las familias que estaban alrededor. “Es algo absolutamente inolvidable y único” , expresó

En su visita a la ciudad de Córdoba , el Papa dio una multitudinaria misa en el predio de FADEA y encabezó un encuentro con obispos y otros religiosos en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba .

Frente a los representantes de la iglesia, León XIV hizo hincapié en la vocación y volvió a citar al papa Francisco: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío!“ .

Este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV culminará su visita a nuestro país con una misa en Luján. Como parte de este evento de despedida, Luciano Pereyra cantará en vivo para él.

Hoy se pudo ver al artista en plena prueba de sonido en la Basílica de Luján que se prepara con decoración especial y operativos de seguridad para recibir al papa.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires organizó un operativo especial de colectivos por la visita del papa León XIV a Luján . El Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, coordinó junto con la empresa Transportes 11 de Junio SRL un esquema de servicios para facilitar el traslado de vecinos, fieles y peregrinos que participarán de la Santa Misa del miércoles 11 de noviembre, a las 10 horas .

La medida busca garantizar una mayor conectividad durante las actividades y dar prioridad a las personas con movilidad reducida . Los servicios tendrán recorridos de ida y vuelta y funcionarán en horario continuo.

Las campanadas sonaron en varias iglesias de todo el país cuando el avión que trasladaba al papa León XIV aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery este domingo a las 16:34.

Por disposición del Arzobispado de Buenos Aires y las distintas diócesis, los templos hicieron sonar sus campanas en simultáneo durante diez minutos para darle la bienvenida .

Nicolás Diez tiene 15 años y está a punto de vivir una experiencia que seguramente lo acompañará toda su vida. El adolescente fue elegido para participar de uno de los momentos más especiales de la misa que celebrará el papa León XIV en Luján: será uno de los tres jóvenes encargados de lavarle las manos al Santo Padre , antes de la consagración. Para él, será estar muy cerca del Pontífice. Para su familia, una emoción difícil de poner en palabras.

La historia de Nicolás tiene un recorrido particular. Es de San Nicolás, pero desde hace aproximadamente un año vive en Capitán Bermúdez, donde funciona el seminario menor San Carlos Borromeo .

Fuente: TN