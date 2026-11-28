Este sábado en Hamburgo el Tribunal Internacional del Mar (Convemar) decidió que no es competente en el reclamo del Gobierno vinculado a las islas Malvinas contra el Reino Unido para que se frene preventivamente la explotación petrolera en el archipiélago, en el marco del proyecto Sea Lion, y rechazó los cuatro argumentos presentados por la administración de Javier Milei .

En esta primera demanda internacional que realizó la Argentina contra el Reino Unido sobre la explotación petrolera, el tribunal compuesto por 22 miembros aceptó el argumento británico: que la Argentina no puede pretender el reconocimiento de sus derechos soberanos sobre la plataforma continental sin haber establecido previamente su soberanía sobre las islas.

Este era el primer escenario posible. De esta manera, Convemar no podrá indicar medidas como la suspensión provisional de las actividades de Sea Lion, algo que buscaba el Gobierno, que no podría apelar ya que no hay tribunal de alzada en este caso.

Además, el tribunal rechazó el segundo argumento de la Argentina de considerar las aguas que rodean las islas como una zona de derechos marítimos superpuestos que requeriría acuerdos provisionales entre ambos países.

En paralelo, Convemar bajó su pulgar para el tercer argumento : que las históricas resoluciones de la ONU sobre descolonización amplíen la jurisdicción de la Convemar.

Por último, el cuarto punto presentado, sobre la preservación del medio marino de las áreas marítimas sujetas a controversia, fue rechazado.

La Argentina había reclamado que Convemar frene de forma preventiva la explotación petrolera, mientras que el Reino Unido confiaba en que el tribunal se declare incompetente así el proyecto Sea Lion podía avanzar. Esto fue un planteo presentado hace dos semanas por la gestión de Milei .

Fuente: La Nación