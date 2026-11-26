La mañana de este jueves comenzó con incidentes en el ferrocarril Mitre , cuyo servicio se encuentra momentáneamente suspendido por un problema eléctrico . El incidente ocurrió cuando la formación pisó unas chapas sueltas que obstruían la vía a la altura del barrio porteño de Colegiales , lo que generó una densa columna de humo en el interior y un principio de incendio debajo del tren.

Según confirmaron a LA NACION desde Trenes Argentinos, el personal se encuentra trabajando para solucionar la situación y reestablecer el servicio. El Sistema de Atención Médica de Emergencias ( SAME ), en tanto, evacuó a los aproximadamente 200 pasajeros que iban a bordo de la formación y asistió a 16 en el lugar, que no requirieron traslado. En el lugar trabajaron 50 móviles del sistema de emergencias, con 114 agentes.

El incendio —que ocurrió poco después de las 5.30, cuando el maquinista no pudo esquivar las chapas que se encontraban a mitad de camino— se generó entre las estaciones Colegiales y Carranza , por lo que afectó a los tres ramales del Mitre: José León Suárez , Bartolomé Mitre y Tigre .

Cuando ocurrió el incidente, los pasajeros que se encontraban dentro de la formación notaron el impacto y comenzaron a observar los chispazos producidos por el fuego a través de la ventanilla. A su vez, los vagones se llenaron de humo producto del incendio, lo que hizo que las puertas automáticas no pudieran abrirse .

Tras aproximadamente 20 minutos de espera, llegaron los servicios de emergencia y lograron sacar el humo de la formación. Poco antes de las 8, el personal de SAME confirmó que el operativo con Bomberos y Policía de la Ciudad había finalizado .

En total, según el titular del servicio de salud, Alberto Crescenti, se evacuaron a 219 personas que iban dentro del tren, de las cuales tres tuvieron que ser oxigenadas en ambulancia por diagnóstico de ataque de pánico y lipotimia (sensación repentina y pasajera de desmayo). “No hay trasladados y ya no queda nadie dentro. No hay ninguna patología de urgencia”, detalló en diálogo con LN+ .

Desde la empresa que opera los trenes de pasajeros metropolitanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) explicaron que las causas de la presencia de las chapas sobre el tendido de vías todavía son ”materia de investigación".

“Se vieron chispas y después comenzó a sentirse el olor a humo . Fue un impacto muy fuerte, chocó contra chapas sueltas. Estaban justo después de una curva y el tren no pudo frenar ”, relató uno de los pasajeros tras ser evacuado. “ Se escucharon gritos, había gente que lloraba . Llegó rápido la policía, pero pasamos 20 minutos encerrados. Fue un momento tétrico y no sabíamos para dónde ir, no podíamos salir . La gente se fue para el fondo, pero ahí también se prendía fuego”, añadió.

Otro hombre, que se encontraba en el segundo vagón de la formación, coincidió con el relato del pánico que sintieron. “Se prendía fuego y ahí paró el tren. Fue una desesperación total , le mandé mensaje a mi familia. Una señora estaba aterrada y se desmayó”, dijo.

“Nos decían que no se podía bajar por la electricidad”, señaló después. Sobre este punto, Crescenti explicó que debían esperar a que cortaran la energía del tercer riel (que transporta la electricidad) para poder ingresar y acercarse a la formación.

Fuente: La Nación