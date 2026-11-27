Después de aprobar la reforma electoral, el Senado aprobó otro de los temas centrales de la megasesión de este jueves: la prevención de la ludopatía. Atravesada por varios intereses de distintos sectores y en medio de una fuerte presión de la Iglesia, la iniciativa que estaba a punto de perder estado parlamentario, fue votada por unanimidad.

“Una buena manera de encontrarnos todos me parece llamar a esta ley León XIV”, propuso Patricia Bullrich durante su discurso de cierre, previo a la votación. El proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online , impulsado hace dos años atrás por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, recibió el respaldo unánime de los 72 senadores que integran la Cámara alta y quedó sancionado.

Acto seguido, los legisladores aprobaron también por unanimidad, con 71 votos a favor, una iniciativa oficialista complementaria que incluye los cambios impulsados por la Casa Rosada. Entre ellos, facultar al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para bloquear por vía administrativa los sitios de apuestas que operan de manera irregular y reforzar las medidas de protección de los menores de edad.

La propuesta, de carácter complementario a la ley recién sancionada, se incorporó al temario sin dictamen a raíz de un acuerdo entre el bloque libertario y la bancada peronista, que se comprometió a aportar los dos tercios necesarios para habilitar su tratamiento en el recinto a cambio de la aprobación del proyecto que ya contaba con media sanción de Diputados.

MEDIA SANCIÓN CONTRA EL JUEGO ILEGAL Aprobamos un segundo proyecto para combatir el juego ilegal: un mecanismo que permita clausurar de inmediato los casinos clandestinos, penas más severas para quienes cometen fraudes y nuevas herramientas para actuar contra las empresas que… https://t.co/KPSOub9PpK

Si bien algunos senadores plantearon reparos por considerar que el articulado de la propuesta complementaria presentaba contradicciones con la ley recién sancionada, la incorporación de una serie de modificaciones permitió garantizar el respaldo de los legisladores.

“El segundo proyecto es complementario porque si regulamos con dureza a los juegos legales en el primero pero no damos herramientas para perseguir a los ilegales, empujamos a los usuarios y menores hacia los lugares donde no hay controles”, precisó la senadora Ivanna Arrascaeta .

En tanto, el proyecto sancionado establece la prohibición de la publicidad de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales, así como de su promoción a través de influencers y figuras públicas. La medida alcanza a la indumentaria deportiva y contempla, además, la eliminación de los bonos de bienvenida.

En el ámbito deportivo, impide que las empresas de apuestas patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. A su vez, excluye de las listas electorales de asociaciones civiles deportivas a quienes mantengan vínculos directos o indirectos con compañías del sector.

La prevención de la ludopatía y la regulación de apuestas en línea, ES LEY. La vulnerabilidad humana no puede ser una oportunidad de negocios. Hoy dimos un paso fundamental. Por nuestros pibes y pibas, y por las familias argentinas. pic.twitter.com/x6uoDh0dIe

Con el objetivo de impedir el acceso de menores de edad, la iniciativa exige que las plataformas validen la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos vinculados al Registro Nacional de las Personas (Renaper), tanto al registrarse como al iniciar sesión. Esta obligación se extiende a las billeteras virtuales.

Entre las medidas de prevención, prevé la creación del Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), que permitirá a los usuarios bloquear voluntariamente su acceso a las apuestas. También dispone que las plataformas incorporen herramientas de autoevaluación, historiales de juego, alertas sobre el tiempo acumulado y límites de duración de las sesiones.

Respecto de los medios de pago, limita las operaciones al uso de tarjetas de débito y billeteras electrónicas, sujetas a topes diarios, y excluye las tarjetas de crédito y las cuentas vinculadas a la Anses.

“Me parece que esta es la ley más completa de todas las que presentamos. Hay que reconocerle a la Cámara de Diputados que trabajó en una forma muy integral, porque fueron cinco las comisiones que lo trataron”, señaló la senadora justicialista por Catamarca Lucía Corpacci durante la jornada, en alusión a todo el camino que recorrió el proyecto que generaba preocupación dentro de la Iglesia.

Tanto es así que referentes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social se reunieron este martes con senadores en la Cámara alta.

Tal como anticipó LA NACION , las autoridades eclesiásticas mantuvieron un encuentro con Bullrich y, acompañadas por especialistas de la salud, recorrieron también otros despachos legislativos, como el de la radical Carolina Losada y el de Wado de Pedro (PJ).

Desde las distintas bancadas repararon en la urgencia de aprobar la propuesta que se encuentra al filo del plazo parlamentario.

En una línea similar se había expresado el senador del PJ Daniel Bensusán (La Pampa) senador quien reparó en la urgencia de la problemática. “Las familias no pueden seguir esperando”, reclamó, al tiempo que exigió una política federal coordinada y que cuente con los recursos necesarios.

Luego de aprobadas ambas iniciativas, la Pastoral Social emitió un comunicado en el que celebró la sanción de la ley, a la vez que agradeció a los legisladores por haber dejado las diferencias a un lado.

“Este logro no pertenece a un sector en particular: es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina. Es fruto del desvelo de padres y madres en sus hogares, de las escuelas, de las organizaciones sociales y de tantas comunidades que supieron visibilizar a tiempo una herida que no dejaba de crecer”, destacaron.

Desde el episcopado consideraron que la decisión honra el llamado realizado por el papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas , en donde señala que “ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano”.

Así, desde la Pastoral Social consideraron que la aprobación de la ley invita a mantener vivo el mensaje del sumo pontífice durante su paso por la Argentina, cuando instó a “tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil”.

Fuente: La Nación