El dólar oficial mantuvo la tendencia alcista de ayer y superó su valor más alto del año . Por su parte, los mercados internacionales se tiñeron de rojo a pesar del entusiasmo por la oferta pública inicial (IPO en inglés) de Anthropic y golpearon a los activos argentinos. En ese sentido, el riesgo país saltó hasta los 930 puntos .

En las pizarras del Banco Nación, el tipo de cambio minorista cerró a $1585, $5 más que ayer (+0,3%) . El precio promedio del mercado fue de $1589,34, según el Banco Central (BCRA). En algunas entidades financieras se pudo encontrar por encima de los $1590.

De esa forma, el dólar al que accede el público alcanzó un nuevo valor nominal más alto, al superar los $1580 que tocó ayer. En cuatro días, avanzó $15 (+0,9%) y en lo que va del mes acumuló $25 (+1,6%).

El tipo de cambio mayorista profundizó la tendencia alcista por cuarta rueda consecutiva : aumentó $5,50 (+0,4%) y se ubicó en los $1565, un nuevo valor nominal máximo. De esa forma, se achicó la distancia con el techo de la banda cambiaria ―hoy establecido en $1975,44― hasta los 26,2%.

Gustavo Quintana, operador de PR Cambios, señaló en su cuenta de X que avanzó $21,50 en cuatro días. “ La suba experimentada por el dólar mayorista en esta semana se proyecta como la mayor para un período similar desde la semana finalizada el 19 de junio pasada ”, detalló.

El dólar contado con liquidación (CCL) nuevamente registró un salto significativo hasta los $1771,66 , $42,96 más que su apertura (+2,4%). Ya escaló $117,62 en las primeras semanas de noviembre hasta valores máximos históricos (+7,2%). En tanto, el MEP sumó $13,92 (+0,9%) y apareció en las pantallas a $1643,76.

En la City porteña, el tipo de cambio informal se pudo encontrar a $1640, lo que implicó una suba de $10 respecto a la rueda anterior (+0,6%). De esa forma, el dólar blue cotizó en su precio más alto y acumuló $75 en lo que va del mes .

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, apuntó al crecimiento que vinieron teniendo los dólares financieros respecto al tipo de cambio local. El MEP cerró un 5,3% por encima del mayorista y el CCL tuvo una brecha del 13,2% . Además, a las divisas que se negocian en el mercado bursátil los separó un 6,9%, donde el CCL se encontró entre las más caras.

“Ese ‘canje’ muestra que el mercado está dispuesto a pagar una prima para disponer de los dólares en el exterior, en lugar de mantenerlos dentro del sistema local”, observó.

A esto se suma el elevado volumen operado en instrumentos dollar-linked : alrededor de US$410 millones en el bono con vencimiento en enero. “Es una señal de que empresas e inversores también están buscando cobertura frente a una eventual corrección del dólar oficial”, advirtió el analista.

En esa línea, Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, señaló que el fortalecimiento global del dólar y la constante caída del real brasileño llevaron a una apreciación cambiaria del peso que el mercado desconfía que se pueda sostener. “Todo esto genera expectativa de alguna corrección en el dólar y el mercado se anticipa a ello” , afirmó.

El economista también señaló que los inversores tienen dudas sobre el cumplimiento del programa económico que sigue el Gobierno con un riesgo país elevado, el acceso al crédito para cubrir sus vencimientos de deuda de 2027, una inflación estancada y la incertidumbre electoral.

Por su parte, el riesgo país trepó 82 unidades hasta los 930 puntos (+9,7%) , de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, volvió a ubicarse por encima de los 900 puntos que había logrado perforar la semana pasada por el rebote que tuvieron los bonos soberanos, pero se acercó a su máximo del año ―cuando tocó los 939 el pasado 6 de noviembre―. En las primeras semanas de noviembre registró un avance de 143 unidades (+18,2%) y acumuló 359 desde enero (+62,9%) .

Este incremento fue en consecuencia de las fuertes caídas de los títulos locales . Los Bonares se desplomaron hasta 3,9% (AL41D) y los Globales retrocedieron hasta 3,2% (GD30D y GD35D).

Fernando Marull, economista de FMyA, adjudicó la escalada del indicador elaborado por JP Morgan a factores externos. Impactaron en los títulos argentinos las dudas de los inversores en la rentabilidad del negocio de la inteligencia artificial y la devaluación que Brasil viene experimentando desde el balotaje donde Lula da Silva fue reelecto. Su efecto es directo en la Argentina porque se trata del principal socio comercial del país.

Se trató de una jornada desfavorable para los países emergentes . El fondo cotizado EMB cayó 0,5%, aunque la tasa del tesoro de EE.UU. a 10 años cedió hasta los 5,05%.

Camusso evaluó que un riesgo país por encima de los 900, una fuerte demanda de cobertura dollar-linked y la brecha entre el CCL y el oficial indican un “movimiento defensivo bastante coordinado”. Y aclaró: “No necesariamente implica una crisis inmediata, pero sí una mayor cautela y dolarización de las carteras”.

En cuanto a la renta variable, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operaron en territorio negativo , en sintonía con los principales índices de Wall Street. Banco Supervielle lideró las caídas con 10,2%, seguido por BBVA (-6,3%), Grupo Financiero Galicia (-6,2%) y Globant (-6,1%).

El Merval descendió 1% hasta las 81.146 unidades , lo equivalente a US$46 (-3,3%). Retrocedieron mayormente Banco Supervielle (-8,6%), Metrogas (-6,5%) y Edenor (-5,5%). A contramano, aumentaron Central Puerto (+1,9%), BBVA (+1,4%) y Transener (+1,3%).

Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL, explicó que los activos argentinos sufrieron un duro revés y se acoplaron de lleno al castigo externo , sumado a la “cautela doméstica” en torno al frente cambiario y financiero.

“Las bolsas de Nueva York volvieron a operar con un tono fuertemente bajista durante la jornada de este jueves, revirtiendo el entusiasmo inicial de la preapertura tras el histórico debut bursátil de Anthropic (ANT) en el Nasdaq. La aversión global al riesgo se intensificó ante la continuidad de las ventas en semiconductores, las perspectivas de tasas más altas por más tiempo por parte de la Reserva Federal (Fed) y la firmeza del dólar internacional ”, concluyó.

Fuente: La Nación