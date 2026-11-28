La hermana de Juan José Sandoval, el sargento primero de 37 años que murió atropellado durante un control de tránsito en Chaco , reclamó justicia y cuestionó el accionar de las autoridades en la investigación.

En diálogo con Telenoche , María Sandoval apuntó contra el periodista Romildo Lavia Rachz , detenido e imputado por el hecho, y aseguró que hubo un intento de encubrirlo.

“Esta persona no se comunicó con nosotros. Nadie nos informó nada sobre el caso. Pedimos y exigimos justicia por la memoria de mi hermano . Era un hombre lleno de vida, 24 horas de trabajo apostado en un control caminero. Murió trabajando con las botas puestas ”, expresó.

En ese sentido, cuestionó que el acusado tenga un trato diferente por su condición de periodista. “ Queremos que se lo deje de encubrir , por tener cierto grado de poder y de visualización. Nos enteramos de todo a través de los medios. Es una falta de respeto hacia nosotros”, sostuvo.

María también puso en duda las primeras actuaciones de la investigación. Según manifestó, mientras la familia despedía a Juan José en el cementerio, los investigadores ya habían secuestrado la camioneta del periodista, pero él no había quedado detenido .

“Lo dejaron irse a la casa, a que se pegue un baño y a ver nuestro duelo por la tele. Nosotros llorábamos la pérdida de nuestro ser querido”, cuestionó. Además, aseguró que nunca le hicieron un test de alcoholemia y que el periodista recién se presentó ante las autoridades 48 horas después del hecho.

La mujer también denunció que el vehículo habría sido lavado antes de que se realizaran las pericias . “Le dieron tiempo de ir a lavar la camioneta con la mano. Los peritos de Criminalística de la Policía de Chaco encontraron rastros en la camioneta de él”, afirmó.

Según su testimonio , en la Toyota Hilux blanca encontraron sangre, prendas de vestir de su hermano y daños en el paragolpes . La familia sostiene que esos elementos demuestran que el vehículo estuvo involucrado en el atropello.

El caso ocurrió durante la madrugada del domingo pasado, sobre la Ruta Provincial 9, en la localidad chaqueña de Juan José Castelli. Sandoval trabajaba en un operativo de tránsito cuando fue embestido por una camioneta que, según la reconstrucción de la investigación, intentó esquivar el control y escapó sin asistirlo .

En un primer momento, los investigadores habían demorado a otro conductor, que manejaba una Volkswagen Amarok blanca y había dado positivo en el test de alcoholemia .

Sin embargo, distintos testimonios y las pericias sobre la Toyota Hilux permitieron avanzar contra Lavia Rachz, quien fue imputado por homicidio culposo agravado por la fuga .

A pesar del reclamo, María aseguró: “ No queremos venganza, queremos lo que corresponde: justicia por su memoria , para que pueda descansar en paz”.

Fuente: TN