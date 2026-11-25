Solo en 2026, el Gobierno de Javier Milei distribuyó $197.500 millones entre 15 provincias en conceptos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La mayoría de los fondos fue para sostener a gobernadores aliados, con los argumentos de distintas emergencias o desequilibrios financieros. Entre las ayudas, solo aparece un mandatario peronista opositor.

La Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos establece que los fondos del ATN deben destinarse exclusivamente a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros en los gobiernos provinciales, y fija su asignación bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete.

A partir de una de las preguntas del bloque de senadores justicialista a Diego Santilli , la Jefatura de Gabinete informó el detalle de ATN girados a cada gobernador, con fecha y argumento.

El análisis del informe remitido a los senadores ubica a Misiones como la provincia que más recursos recibió, sumó $28.000 millones a lo largo del año mediante seis asignaciones dedicadas íntegramente a paliar la emergencia hídrica .

El gobernador Hugo Passalacqua mantiene una relación equidistante con el Gobierno de Milei, que perdió algo de vínculo cuando el mandatario rompió con su mentor Carlos Rovira , hasta mediados de año mandamás en Misiones.

. En segundo lugar, aparece Corrientes , con $22.500 millones repartidos en cinco giros motivados por emergencia climática, desequilibrios financieros y asistencia hídrica. El radical Juan Pablo Valdés , tiene buena llegada a la Casa Rosada.

El listado de las cinco jurisdicciones con mayor asistencia financiera se completa con Catamarca , que acumuló $18.500 millones distribuidos en cuatro partidas para cubrir desequilibrios financieros; Salta , con $18.000 millones otorgados en cuatro desembolsos por emergencia hídrica.

En estos dos casos son gobernadores peronistas alineados con el gobierno libertario, y que negocian ley por ley. Raúl Jalil , de Catamarca, hay recibido varias veces a Milei en la provincia; al tiempo que el salteño Gustavo Sáenz , tiene muy buen vínculo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y con el asesor Santiago Caputo .

Ante la pregunta puntual por la administración de Rogelio Frigerio en Entre Ríos , aliado incondicional a la Casa Rosada, Santilli aclaró formalmente que la provincia de Entre Ríos no percibió desembolso alguno en el primer bimestre del año.

Los giros a Frigerio empezaron recién el 19 de marzo con $6.000 millones por "desequilibrio financiero", a los que se sumaron $4.000 millones en abril y $5.000 millones en julio, siempre con el mismo argumento. Y, el 30 de octubre le otorgaron otros $3.000 millones adicionales para hacer frente a la emergencia hídrica, alcanzando un total acumulado de $18.000 millones .

Más atrás en el reparto figuran Mendoza y Chaco con $14.000 millones cada una. Son dos radicales violeta, Alfredo Cornejo y Leandro Zdero , que han competido el año pasado con sus listas fusionadas con La Libertad Avanza

Un lote más atrás aparece Jujuy , con $13.500 millones . Los fondos por emergencia económica los recibió el gobernador radical Carlos Sadir .

La Neuquén de Rolando Figueroa , pidió fondos de ATN por la emergencia ígnea en la provincia y le enviaron $12.000 millones .

Marcelo Orrego , de San Juan, y de buena sintonía con Nación recibió $10.000 millones por emergencia hídrica. El radical Maximiliano Pullaro , de Santa Fe, obtuvo $8.000 millones por emergencia climática.

Por los incendios en la Patagonia, Ignacio "Nacho" Torres recibió en Chubut $6.500 millones ; Claudio Vidal en Santa Cruz con $6.000 millones, en dos envíos. $4.000 millones por los incendios del verano y el resto en septiembre por la "emergencia hídrica".

Una provincia con un argumento distinto fue Córdoba . Martín Llaryora declaró la "emergencia penitenciaria" y recibió $5.000 millones .

Mientras que el único peronista opositor a Milei que recibió ATN fue Sergio Ziliotto , en La Pampa . El 1 de septiembre le giraron $3.500 millones por la emergencia agropecuaria que declaró en la provincia.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín