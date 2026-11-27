La competencia mantendrá su formato de fecha doble, con una
carrera el sábado y otra el domingo, y contará con una nueva escala de
puntuación que le otorgará un atractivo especial a la definición de los
campeonatos.
A través de un comunicado oficial emitido el pasado 20 de
noviembre, la Federación Regional de Automovilismo Deportivo Mar y Sierras
confirmó que Madariaga será la última cita del calendario 2026.
La decisión se tomó como consecuencia de las sucesivas
postergaciones de esta competencia y ante la imposibilidad de la ciudad de
Ayacucho de reprogramar el Gran Premio Coronación, durante lo que resta del
año.
De esta manera, la temporada quedará conformada por ocho
fechas, con la séptima y la octava disputándose en un mismo fin de semana, en
el escenario que vio nacer a la categoría.
Una nueva escala de puntuación
Una de las principales novedades estará relacionada con los
puntos en juego. En virtud de lo establecido en el artículo 5.1 del Reglamento
Deportivo 2026, que contempla la redistribución de puntos cuando no se logra
completar el calendario originalmente previsto, las autoridades determinaron
una nueva escala de puntuación para el cierre del campeonato.
Por ejemplo, la victoria en la clasificación general de cada
clase otorgará 26,50 puntos, mientras que el segundo recibirá 17,50 y el
tercero, 12 unidades. Por su parte, el ganador de cada etapa sumará 10,50
puntos y el vencedor del Power Stage se adjudicará otros cinco. Además, cada
tripulación recibirá 3,50 puntos por carrera largada.
Este nuevo esquema le dará una relevancia aún mayor a cada
una de las dos competencias, ampliando las posibilidades matemáticas de los
aspirantes a las coronas y convirtiendo cada prueba especial en una instancia
clave para las aspiraciones de los protagonistas.
Con dos carreras independientes y una importante cantidad de
puntos en juego, el Rally “Pagos del Tuyú” promete un cierre de temporada
cargado de emociones, estrategias y alternativas en la lucha por los títulos.
La recientemente declarada Capital Provincial del Rally
tendrá, además, el privilegio de coronar a los campeones de pilotos y
navegantes de las distintas divisionales, como también los absolutos del 2026.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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