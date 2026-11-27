El Rally "Pagos del Tuyú" será el escenario de la definición del campeonato 2026

MADARIAGA





La competencia mantendrá su formato de fecha doble, con una carrera el sábado y otra el domingo, y contará con una nueva escala de puntuación que le otorgará un atractivo especial a la definición de los campeonatos.





A través de un comunicado oficial emitido el pasado 20 de noviembre, la Federación Regional de Automovilismo Deportivo Mar y Sierras confirmó que Madariaga será la última cita del calendario 2026.





La decisión se tomó como consecuencia de las sucesivas postergaciones de esta competencia y ante la imposibilidad de la ciudad de Ayacucho de reprogramar el Gran Premio Coronación, durante lo que resta del año.





De esta manera, la temporada quedará conformada por ocho fechas, con la séptima y la octava disputándose en un mismo fin de semana, en el escenario que vio nacer a la categoría.





Una nueva escala de puntuación





Una de las principales novedades estará relacionada con los puntos en juego. En virtud de lo establecido en el artículo 5.1 del Reglamento Deportivo 2026, que contempla la redistribución de puntos cuando no se logra completar el calendario originalmente previsto, las autoridades determinaron una nueva escala de puntuación para el cierre del campeonato.





Por ejemplo, la victoria en la clasificación general de cada clase otorgará 26,50 puntos, mientras que el segundo recibirá 17,50 y el tercero, 12 unidades. Por su parte, el ganador de cada etapa sumará 10,50 puntos y el vencedor del Power Stage se adjudicará otros cinco. Además, cada tripulación recibirá 3,50 puntos por carrera largada.





Este nuevo esquema le dará una relevancia aún mayor a cada una de las dos competencias, ampliando las posibilidades matemáticas de los aspirantes a las coronas y convirtiendo cada prueba especial en una instancia clave para las aspiraciones de los protagonistas.





Con dos carreras independientes y una importante cantidad de puntos en juego, el Rally “Pagos del Tuyú” promete un cierre de temporada cargado de emociones, estrategias y alternativas en la lucha por los títulos.





La recientemente declarada Capital Provincial del Rally tendrá, además, el privilegio de coronar a los campeones de pilotos y navegantes de las distintas divisionales, como también los absolutos del 2026.