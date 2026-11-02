El PRO se anticipa a la discusión bonaerense: “No vamos a acompañar ningún intento de reelección indefinida de intendentes”

Con una reunión de la mesa ejecutiva partidaria, Mauricio Macri retormó la agenda del PRO y encabezó el encuentro, que tuvo a todas las primeras líneas del partido, incluidos tres gobernadores, legisladores nacionales e intendentes.

Pero lo más jugoso, no obstante, se difundió desde la mesa bonaerense del partido, que también se reunió en la sede de Balcarce 412, después del encuentro de mesa nacional.

Desde allí salieron a marcar posición respecto a una posible decisión de avanzar con la reelección indefinida de intendentes, impulsada desde el kirchnerismo, pero que, según publicó Clarín, tendría aval en el Gobierno nacional y en un sector de la UCR .

"El PRO no va a acompañar ningún intento de volver a la reelección indefinida de intendentes", titularon el tuit que publicaron en la cuenta del partido provincial.

Antes, el jefe de Gabinete Diego Santilli, también parte del PRO, había tuiteado: "Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de los intendentes".

Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de los intendentes. https://t.co/sJaeHe3HUR

La reunión se dio en medio de las negociaciones políticas que el partido viene llevando adelante con La Libertad Avanza, el día después de que Karina Milei abriera la puerta a un acuerdo político en la Ciudad, y en medio del intento del Gobierno de eliminar las PASO, propuesta que el PRO, en general, rechaza.

" Hoy se reunió la Mesa Ejecutiva para analizar la actualidad del país, repasar el trabajo que venimos realizando y conversar sobre los desafíos de cara al fin de año ", fue el escueto comunicado que difundió el PRO a través de X, al término de una reunión que comenzó a als 10 y duró poco menos de dos horas.

Estuvieron presentes Mauricio Macri, Soledad Martínez, Fernando de Andreis, Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Martín Goerling, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro . Y por zoom Rogelio Frigerio e Ignacio Torres , que estaba en vuelo y tuvo dificultades para conectarse a la cita.

Lo relevante, sin embargo, se comunicó vía Provincia . "Desde el PRO de la Provincia de Buenos Aires queremos ser claros: no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses", redactaron en el inicio del posteo.

EL PRO EN CONTRA DE LA REELECCIÓN INDEFINIDA El PRO no va a acompañar ningún intento de volver a la reelección indefinida de intendentes Desde el PRO de la Provincia de Buenos Aires queremos ser claros: no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección…

" El límite a las reelecciones fue una conquista institucional de la gestión de María Eugenia Vidal , votada en 2016 con amplio consenso en la Legislatura provincial, incluyendo el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas. No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la Provincia para mejorar su democracia ", agregaron en relación a la ley que se aprobó en el gobierno de Vidal hace una década.

"Esa norma elevó la calidad institucional de Buenos Aires. Puso fin a una lógica de poder vitalicio en los municipios, abrió el juego a nuevos liderazgos, oxigenó la política local y devolvió competitividad a las elecciones. Es decir: le devolvió poder a los vecinos", sostuvieron.

"Ho y el kirchnerismo quiere volver atrás . Quiere restaurar las viejas lógicas que convirtieron a muchos municipios bonaerenses en feudos personales, donde el aparato se perpetúa y la alternancia se vuelve imposible. Es el mismo kirchnerismo que no se resigna a soltar el poder y que una y otra vez elige retroceder en lugar de avanzar", dijeron sobre la decisión que apuntala el sector K y que puede repercutir directamente en más de 80 intendentes.

Y concluyeron, en un gesto que se interpretó como un mensaje hacia los libertarios: " Desde el PRO de la Provincia convocamos a todos los partidos que de verdad quieran cambiarle la vida a los bonaerenses a manifestarse con claridad contra este nuevo retroceso . No alcanza con el silencio. Hay que decirlo fuerte: la Provincia necesita más democracia, no menos. El Próximo Paso para Buenos Aires no es volver al pasado. Es profundizar el cambio, cuidar las instituciones y poner, de una vez por todas, a los vecinos por encima de los aparatos".

Fuente: Clarín