El primer discurso del Papa León XIV en Argentina: pidió diálogo, límites en el poder y una economía al servicio de la gente

En el marco de una nutrida y entusiasta recepción en las calles de Buenos Aires, el papa León XIV inició su visita al país con un contundente llamado a la unidad nacional y contra la polarización ante el presidente la Nación y buena parte del arco político, al recomendar “la disposición a escuchar, el cuidado de la palabra, la búsqueda paciente de acuerdos y la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”. Aunque no lo recomendó solamente por una mejor convivencia, sino porque “la historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro”.

Aunque desde la Iglesia se venía diciendo en los días previos a la visita un pontífice le habla a toda la sociedad, es imposible no relacionar sus exhortaciones con las actitudes agresivas que llegan al insulto de Javier Milei , que profundizó la grieta que comenzaron a cavar Néstor y Cristina Kirchner durante el conflicto con el campo. Aunque el presidente en su discurso previo -seguramente conociendo anticipadamente por dónde iría el pronunciamiento del Papa- se mostró conciliador , al afirmar que a los argentinos “es mucho más lo que nos une que los que nos separa, porque la recta razón nos permite reconocer una ley natural que nos llama a hacer el bien y evitar el mal”.

Fue en el llamado Encuentro con la Sociedad Civil y el Cuerpo Diplomático en el Palacio Libertad, en una de las primeras actividades de León XIV, que había llegado a Buenos Aires procedente de Montevideo a media tarde y que inmediatamente se trasladó a Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, para rendirle un homenaje al Libertador, mientras mucha gente lo viva a su paso. En Aeroparque, se armó un fuerte operativo de seguridad, con más de 300 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria custodiando la zona de las rejas desde donde la gente espera para ver aterrizar los aviones. Pero esta vez, de pie, con sillitas playeras o desde sus vehículos, decenas de fieles se agolparon para verlo llegar .

El Presidente lo recibió en la pista, y allí saludó a más de 40 personas -entre ellas, varios niños- antes de su siguiente escala, en la Casa de Gobierno, donde saludó al gabinete y mantuvo una reunión de unos 20 minutos con Milei a la que se sumó su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

Mientras tanto, en el Palacio Libertad lo aguardaban legisladores, gobernadores, intendentes y miembros del Poder Judicial y embajadores. En la espera quien se llevó todas las miradas fue la vicepresidenta Victoria Villarruel , enfrentada con el Presidente, quien hace tiempo que la excluyó de los actos oficiales, pero que esta vez la convocó, seguramente por recomendación de la Iglesia que venía bregando por la presencia de todas las autoridades, sin distinción. También estuvo el ex presidente Mauricio Macri.

En su discurso, Milei también se anticipó a los señalamientos en materia económica y social del Papa buscando justificar el ajuste que lleva adelante. “A la hora de tomar decisiones, no concentrarnos en lo que necesita un único sector en un determinado momento, sino en el beneficio de toda la sociedad en el presente y en el futuro”, dijo. “Solo así podemos asegurar a cada argentino -añadió- el ejercicio de su libertad en igualdad ante la ley, sin ponerle arbitrariedades a unos en detrimento de otros y sin castigar a los argentinos de mañana en pos de favorecer a los argentinos de hoy ”.

Es que León XIV no solo se refirió a la grieta y los modos de gobernar. “Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia”, sumó entre sus recomendaciones. Y abordó lo económico y social desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia . Tras destacar la importancia no solo como sustento, sino para desarrollar capacidades, sostuvo que "corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades”.

“Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”, aseveró. La mención a los ancianos suscitó un cerrado aplauso, pero acaso el concepto más aplaudido fue que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” .

A continuación lanzó una punzante interpelación. “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños . Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina -afirmó- exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”.

El tema de la corrupción tampoco estuvo ausente en su discurso. Dijo que los hechos de corrupción “dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común". Frente a estas realidades son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones”. Citando a Juan Pablo II dijo que “esa solidez depende también de la integridad personal de quienes han recibido la responsabilidad de gobernar, pues la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones .

Y en un país donde cada gobierno parece dejar de lado todo lo que hizo el anterior, señaló que “ninguna generación comienza la patria desde cero” y que “a cada generación corresponde discernir aquello que merece ser conservado, afrontar las consecuencias injustas del pasado y acrecentar el patrimonio material y espiritual común”.

Reiteró la oposición de la Iglesia al aborto y la eutanasia . “Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural. La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad . También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”.

Tras manifestar que la Inteligencia Artificial plantea grandes desafíos éticos, dejó un mensaje de esperanza y volvió a llamar a la unidad. “El extraordinario patrimonio que poseen les permite mirar el futuro con confianza. Corresponde ahora hacer fructificar cuanto han recibido y mantener vivo aquel propósito de 'constituir la unión nacional', proclamado en el Preámbulo de su Constitución. Que quienes vengan después reciban una patria unida, a la altura de su historia y de las posibilidades que encierra”. Un largo aplauso de pie coronó su mensaje.

Fuente: Clarín