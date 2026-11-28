El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial ante la despersonalización de los seres humanos y la falsa ilusión de tener “un millón de amigos” por tener seguidores en redes sociales, y llamó a los ciudadanos a involucrarse en “la participación real antes que virtual” de los asuntos públicos para mejorar la calidad institucional.

En ese sentido, el juez habló de la importancia de “volver a recrear la sociabilidad” con “participación cara a cara” y “compromiso para que las cosas cambien”. “Tenemos que comprometernos en vez de quejarnos siempre del que nos está representando. Porque el que nos está representando proviene de nuestra propia sociedad. No proviene de otro lado. Y muchas veces, diría siempre, el bajo nivel de calidad de la representación es directamente proporcional a la falta de interés de quienes solamente se quejan”, afirmó.

Rosatti subrayó que “mientras más participemos en los asuntos públicos, en la cosa pública, más vamos a saber lo que queremos y lo que no queremos y mejor preparados estaremos para cumplir las funciones que nos toca cumplir. Y así podemos ser severos con quienes debemos ser severos, con la tranquilidad de que hemos participado en la toma de decisiones”.

Rosatti hizo estas afirmaciones en el marco de la conferencia llamada “Reflexiones sobre el compromiso y la representatividad” que tuvo lugar en el acto conmemorativo de los 35 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, desarrollado en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí estuvieron presentes el decano de esa casa de estudios, Gabriel Astarloa, la vicedecana Celina Cantú y distintas autoridades académicas frente a un auditorio de juristas, jueces y funcionarios.

En su disertación, a través de una lectura filosófica desde los grandes pensadores de la antigua Grecia hasta la actualidad, el presidente de la Corte Suprema ahondó sobre la participación pública, la sociabilidad y los límites de la tecnología, con especial énfasis en los riesgos de la inteligencia artificial y la necesidad de involucrarse en los asuntos colectivos “en un mundo actual que va vertiginosamente y no sabemos bien hacia dónde".

Fuente: Clarín