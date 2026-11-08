El Papa ya está en la Argentina: aterrizó en Aeroparque y fue recibido por Javier Milei

El presidente esperó al Sumo Ponticife en el aeropuerto y comenzó la recepción protocolar, donde la banda militar tocó el himno nacional.

Para darle la bienvenida al papa León XIV a la Argentina, Javier Milei le entregará al Sumo Pontífice un medallón de plata con relieve de oro con el escudo nacional y un aspersor de agua bendita de ébano y plata con un grabado de la Virgen de Luján, la patrona de Argentina.

Lo hará este domingo, durante la reunión bilateral en el despacho presidencial, según explicaron fuentes oficiales. Allí el mandatario estará junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como ocurrió en el encuentro en el Vaticano de junio de 2025.

El Papa se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y luego encabezará un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El papa León XIV despegó rumbo a la Argentina. En aproximadamente 35 minutos, llegará a nuestro país y tendrá una ceremonia de bienvenida.

Luego de casi tres días de actividad en Uruguay, el papa León XIV dejó el país vecino para llegar a la Argentina, en la segunda etapa de su viaje apostólico.

Antes de subirse al avión, se expresó por X: “Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días”.

El papa está a punto de despegar rumbo a la Argentina.

Minutos antes de subir al avión que lo traerá para la Argentina, el papa León XIV tuvo una despedida en el aeropuerto de Uruguay.

Un detalle curioso del operativo de seguridad por la llegada del Papa es la presencia de perros de la brigada K9 de la Policía Federal. Los animales revisaron la sala de prensa y también recorrieron los pasillos de la Casa Rosada, como parte de los controles preventivos desplegados en el edificio.

El papa León XIV se despide de Uruguay y se prepara para viajar a la Argentina. El vuelo papal está previsto para las 15.30, con horario de llegada a las 16.25 al Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

El papa León XIV tuvo un gesto especial con la Iglesia uruguaya antes de partir hacia la Argentina: le regaló un cáliz y un cuadro .

Este domingo, en su última celebración religiosa en territorio uruguayo, León XIV encabezó una misa frente a la Catedral Basílica de Florida, donde se encuentra el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

En la previa a su viaje a la Argentina, el papa León XIV se despidió de Uruguay comiendo un tradicional asado y posó junto al asador y un corte de carne.

Antes del viaje a la Argentina, el papa León XIV almuerza con los obispos en Uruguay, en una casa de retiros. Luego se dirigirá al aeropuerto de Carrasco para la ceremonia de despedida, a las 15:10, antes de volar a Buenos Aires, a las 15.30.

El papa León XIV cierra su visita a Uruguay y crece la expectativa por su llegada a la Argentina. En la homilía frente al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, les habló a padres y madres y les pidió que sigan rezando por sus hijos. "Dios quiere que todos se salven", aseguró. Por la tarde, aterrizará en Buenos Aires y será recibido por el presidente Javier Milei.

Entre cánticos, sonrisas y emoción, los fieles celebraron la última misa del papa León XIV en Uruguay, en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales. En declaraciones a TN expresaron su "felicidad total" por la presencia y el mensaje del Sumo Pontífice, y destacaron sus palabras, que dijeron que transmiten "amor y paz". Mientras que un grupo de jóvenes saltaba y cantaba: "¡Esta es la juventud del Papa!".

Terminó la última misa del papa León XIV en Uruguay y crece la expectativa por su llegada a la Argentina: "Hay que ponerse en camino". En la homilía les habló a padres y madres y les pidió que sigan rezando por sus hijos. Fue en la celebración que se hizo frente al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país. "Dios quiere que todos se salven", aseguró. Por la tarde, llegará a Buenos Aires y será recibido por el presidente Javier Milei.

El papa León XIV visitará a la Argentina desde este domingo hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires , Luján y Córdoba . Durante su estadía, tendrá como base la Nunciatura Apostólica , ubicada en el barrio porteño de Recoleta .

El Secretario de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Antiñolo , dio detalles del operativo organizado por la llegada del Sumo Pontífice en declaraciones a Yo No Fui (Radio Con Vos) .

Este domingo por la tarde, el papa León XIV llegará a la Argentina y una de las incógnitas es cómo estará el tiempo durante su visita .

Para su llegada al país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cielo despejado y buenas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El papa León XIV celebra su última misa en Uruguay antes de viajar a la Argentina. En la homilía les habló a padres y madres y les pidió que sigan rezando por sus hijos, y destacó: "Queridos padres y abuelos, los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez también cuando hacerlo exige sacrificios".

El Pontífice se presenta frente al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida. El Sumo Pontífice expresó su "gran entusiasmo" por la visita a Uruguay: "Vengo como peregrino para compartir la fe y el cariño con el que este pueblo admiró durante generaciones a la madre de Dios. Los abrazo con afecto y los encomiendo a la protección de María. No podemos esperar que quienes se alejaron vuelvan por sí solos. ¡Uruguay, hay que ponerse en camino!".

El jefe de la Iglesia Católica manifestó: "Hay que entrar de nuevo en las casas, hay que acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo. Cada uno sabe hacia quién debe dar ese paso. Quizá un hijo, un amigo, un vecino, alguien que dejó de creer hace mucho tiempo porque nunca tuvo cerca a una persona que le hablara de Dios. Que la Reina del Cielo sostenga a quienes siguen sembrando la fe y nos enseñe a reconocer a Cristo en el pobre, en el enfermo y en quien está solo".

En el último día de su visita a Uruguay, el Pontífice se trasladó al santuario de Nuestra Señora de los Treinta y Tres y recordó la historia de este grupo de hombres que, en 1825, mientras "luchaban por la libertad de esta tierra acudieron también a María para poner aquel comienzo bajo su protección": "Aquel gesto nos recuerda que tampoco la historia de los pueblos se comprende del todo cuando se prescinde de Dios. Así, desde una de las horas fundacionales de la patria, Uruguay quedó íntimamente ligado a una Madre".

Destacó que "desde entonces pasaron distintas generaciones, cambiaron las circunstancias e incluso la relación de muchos uruguayos con la fe", en referencia a este país laico, donde los católicos representan alrededor del 36 % de la población, mientras que el 29 % se considera agnóstico o ateo. Elogió que "en tantos hogares fueron otras mujeres las que conservaron la fe y la entregaron a sus hijos".

Expresó: "A todas esas mujeres quisiera hoy darles las gracias. Gracias por haber creído y por haber mantenido abierto en tantas familias un camino hacia Dios. Algunas pudieron hacerlo apoyadas en una tradición familiar que venía de lejos; otras tuvieron que sostener esa fe con mayor esfuerzo, quizá sin encontrar siempre comprensión o apoyo dentro de su propia casa".

Lamentó que muchas de estas mujeres "enseñaron a rezar a sus hijos y hoy esos hijos ya no rezan. Iban juntos a misa y hace años que no entran en una iglesia. Hablaron a sus nietos de Dios y ahora no saben si aquellas palabras dejaron alguna huella. A veces se preguntan si hicieron algo mal o si todo aquello terminó perdiéndose".

El Papa citó a santa Mónica, la madre de san Agustín, "que también conoció ese dolor porque rezó durante años por un hijo que parecía cada vez más lejos de Dios y no dejó de confiar en la gracia": "Aunque sus seres queridos parezcan lejos de Dios, sigan poniéndolos ante Él".

Les pidió a los miembros de la Iglesia a sostener a las familias en esta tarea, "ejerciendo con generosidad su paternidad y maternidad espiritual, acompañando a quienes vacilan y ayudando a muchos a reencontrar el camino de Dios": "No podemos esperar siempre a que quienes se alejaron vuelvan por sí solos. Uruguay: ¡hay que ponerse en camino! ¡Hay que entrar de nuevo en las casas, acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo!".

Pidió rezar "por quienes tienen la responsabilidad de gobernar (a Uruguay) para que busquen con rectitud el bien de todos", y "por las familias, por los jóvenes, por quienes sufren, por quienes se sienten lejos de Dios y por quienes necesitan volver a él y cambiar de vida".

El papa León XIV entró a la Catedral Basílica de Florida, previo a la misa, se arrodilló frente al altar, rezó y saludó a los religiosos.

El papa León XIV saludó a los fieles desde el papamóvil antes de su última misa en Uruguay. El Pontífice viaja hacia el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.

Los fieles esperan con gran expectativa la misa del papa León XIV en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, Uruguay, y le dijeron a TN: "Estamos muy contentos con su visita. Destacamos su mensaje de invitación de seguir a Jesús, de buscarlo con el matrimonio, con la misión. A jugarse la camiseta".

Desde el PRO llamaron a "dejar de lado las divisiones estériles" con la visita del papa León XIV a la Argentina. El partido liderado por Mauricio Macri expresó en su cuenta de X: "¡Bienvenido, León XIV, a la Argentina! ¡Esta visita nos llena de profunda alegría y entusiasmo! Después de 39 años, un Papa vuelve a pisar nuestro suelo, para vivir entre todos un acontecimiento histórico".

Destacaron: "Su llegada nos convoca a reflexionar más allá de las coyunturas: en un tiempo de profundas transformaciones y debates, su mensaje de paz, unidad y diálogo nos invita a dejar de lado las divisiones estériles y a reflexionar sobre la importancia de la búsqueda del bien común".

Pidieron "que su paso por el país sea una verdadera oportunidad para el desarrollo de nuestra sociedad": "Asumamos el compromiso de trascender la coyuntura para construir una sociedad más humana, fraterna y capaz de reconocernos en un destino común".

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó un mensaje con un video en su cuenta de X por la llegada de León XIV a la Argentina: "¡Todo listo para recibir al papa León XIV! Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico. Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en 'Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'".

El papa León XIV saludó a los fieles antes de su última misa en Uruguay: "Hoy es un día de fiesta". El Pontífice visitó la Capilla de Santa Teresita en Juanicó y luego les habló a los fieles: "Estoy muy contento por este breve momento en la parroquia de Santa Teresita". Dijo además que su familia tiene una "gran devoción" por esta santa. Llamó a "no tener miedo de decir: 'Yo soy cristiano, yo soy católico, yo creo en Jesucristo'", y planteó: "Es un momento de emoción, de agradecimiento, para reconocer que la casa de Dios y el amor de Dios siempre están con nosotros. Nos acompañan en momentos felices y también cuando estamos con enfermedad". El jefe de la Iglesia Católica se presentará en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida. Por la tarde, llegará a Buenos Aires, donde participará de una ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

A horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina , habrá un operativo especial en la red de transporte por las misas que celebrará el Sumo Pontífice entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre en Buenos Aires.

Durante la visita, los servicios funcionarán con restricciones , desvíos y horarios especiales por cuestiones de seguridad.

La llegada del Papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires genera un fuerte operativo de seguridad, que impacta en la circulación de vehículos y peatones en distintos barrios porteños.

Desde el viernes hay cierre total de la Avenida del Libertador y se suma un desvío con un contracarril desde Olleros hasta Avenida Casares.

A partir del corte a la altura de Olleros, en Libertador hay desvíos en dos sentidos para los que llegan del norte: uno hacia Luis María Campos y el otro hacia el Parque 3 de Febrero. Se busca evitar que circulen por adentro del barrio de Palermo y se generen embotellamientos, para sortear el corte central de la Avenida del Libertador.

Por eso, se puede doblar por Olleros hacia a la izquierda, por Valentín Alsina, y Pinedo, y salir a Figueroa Alcorta donde al llegar a Dorrego se va a poder continuar por un contracarril hasta la Avenida Casares (200 metros después de Sarmiento) y ahí doblar a la derecha y retomar Libertador.

En el corte de Libertador y Olleros, agentes de tránsito van a derivar a los automovilistas hacia este recorrido en el Parque 3 de Febrero.

Vías alternativas desde la zona norte: Lugones y luego la Autopista Illia (que lleva a Recoleta y el Centro), también desviar por la colectora de la Illia, y tomar Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo en la zona portuaria para llegar a Retiro, o bajar en la General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe, y Las Heras.

Autopistas gratis: ante los cortes en Libertador y otras calles, la Ciudad dispuso que la autopista Illia sea gratis para los vehículos livianos (motos, autos y camionetas), al igual que el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios (las motos están prohibidas). Rige hasta el miércoles a las 14.

La circulación peatonal está habilitada por las veredas frentistas correspondientes y los senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero, debiendo respetar los vallados perimetrales de obra.

Estacionamiento sobre Avenida del Libertador: despeje vehicular en los carriles afectados. El ingreso a cocheras frentistas sobre los corredores cortados tendrá acceso restringido por medio de un carril y supervisado por personal de tránsito.

En Recoleta, hasta el 11 de noviembre, hay restricción vehicular total y controles policiales en la zona delimitada por Av. del Libertador, Av. Callao, Quintana, Juncal y Cerrito. Los puntos de ingreso y egreso serán Av. Callao y Quintana, y Libertad y Quintana.

Para entrar a esa zona se deberá presentar: DNI con domicilio que coincida con el lugar de acceso y placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad. Además, por motivos de seguridad del papa, se reubicaron contenedores y vehículos estacionados, y también hay cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivos.

Desde la CGT celebraron la visita del papa León XIV a la Argentina, y expresaron desde su cuenta de X: "¡Bienvenido, papa León XIV! Hace más de un siglo, en 1891, León XIII levantó la voz con Rerum Novarum para reconocer el derecho de las y los trabajadores a organizarse. Hoy llega el Papa que eligió su mismo nombre, en una tierra donde esa semilla se convirtió en historia de lucha, de fábricas y de barrios de trabajadores. Francisco caminó junto al movimiento obrero y reivindicó a los sindicatos como trinchera de las y los trabajadores. León XIV retoma esa bandera y multiplica su mensaje: la dignidad de las y los trabajadores no puede quedar subordinada a los intereses económicos. Que su visita nos encuentre unidos, organizados y con la fortaleza que demandan estos tiempos".

La llegada del papa León XIV a la Argentina está prevista a las 16.30, en el Aeroparque Jorge Newbery, donde será la ceremonia oficial de bienvenida.

A las 17.00 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. A las 17.20 será la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, y a las 17.50 tendrá una reunión con el presidente Javier Milei.

A las 18.30 el Papa tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Cada palabra y cada gesto del papa León XIV , el primer pontífice en visitar la Argentina en casi 40 años, serán minuciosamente escrutados por todo el arco político nacional.

No es Francisco. No tiene su carisma y su imagen no está salpicada por la grieta política que golpeó a Jorge Bergoglio durante sus 12 años de Pontificado. Pero sin dudas, la visita de León XIV al país será un evento histórico que impactará fuerte en la sociedad argentina.

El papa León XIV tendrá este domingo sus últimas actividades en Uruguay antes de partir rumbo a la Argentina , donde continuará su gira por Sudamérica. El cierre de la visita será con una misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida , en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres , prevista para las 10:30 .

Más tarde, el pontífice será despedido con una ceremonia oficial en el aeropuerto internacional de Montevideo - Carrasco . El acto está previsto para las 15:10 y contará con la presencia del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y otras autoridades del país. Luego, León XIV partirá hacia Buenos Aires , donde se espera que arribe a las 16:30 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery .

El padre Martín Bourdieu , párroco de la Basílica de San José de Flores , habló con TN en la previa de la llegada del papa León XIV a la Argentina y expresó la alegría de la comunidad por recibir al pontífice en un lugar tan ligado a la historia de Francisco. “Se nos mezclan un montón de sentimientos, pero estamos muy felices, muy contentos” , sostuvo.

El sacerdote contó que organizaron una celebración con parroquias, grupos, movimientos y jóvenes para preparar la llegada del Papa . La actividad incluyó un musical titulado El encuentro de los dos papas, que recreó el vínculo entre León XIV y Francisco . “Fue muy logrado, muy emocionante, muy conmovedor”, describió Bourdieu, quien también destacó la relación personal que existía entre Jorge Bergoglio y Robert Prevost .

Durante la entrevista, el cura consideró que León XIV representa una continuidad del camino iniciado por Francisco y valoró que sus mensajes aborden los problemas concretos de la sociedad . “Cada Papa continúa un poco el camino del otro y es así”, afirmó. Sobre la visita, concluyó: “Disfrutemos estos días. Nos hace mucha falta y nos hace mucho bien”.

Una persona fue detenida por amenazar de muerte al papa León XIV durante su visita a la Argentina. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) a partir de información aportada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

A través de un comunicado, el Gobierno indicó que los datos fueron producidos por la Subsecretaría de Operaciones y entregados al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal. El operativo se concretó en menos de 24 horas desde que se tomó conocimiento de la amenaza.

A pocas horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , expresó su emoción por la visita del Pontífice y destacó la expectativa que se vive entre los fieles.

Desde la Basílica de San José de Flores, donde se realizó una vigilia para esperar al Santo Padre, el religioso habló con TN sobre el significado de la visita. “Lo que yo más estoy descubriendo es una enorme alegría y una gran esperanza” , aseguró.

“Una enorme alegría de recibir al Pastor de todos, al Pastor universal que nos viene a confirmar en la fe, que nos viene a impulsar para la misión”, agregó.

García Cuerva también se refirió a la visita que León XIV tiene prevista a una cárcel de Buenos Aires y reveló que el propio Papa le había manifestado su intención de acercarse a los detenidos durante una conversación que mantuvieron meses atrás.

“No va a la cárcel porque apoya o aplauda la situación de los delitos, sino que va para estar cerca de aquellos que cometieron un delito, pero desde la misericordia de Dios todos tenemos otra oportunidad ”, explicó.

Por último, sostuvo que la visita papal será una oportunidad para renovar la esperanza y promover el encuentro entre los argentinos.

El cielo de Montevideo se iluminó con fuegos artificiales mientras las voces del coro acompañaban el cierre de la vigilia en el Estadio Centenario.

En medio de la celebración, el papa León XIV levantó la mirada y contempló el espectáculo con una sonrisa.

Fue una imagen sencilla, pero cargada de emoción: el Pontífice disfrutando de la música y las luces, rodeado de miles de fieles que lo acompañaron en una noche especial.

Una postal para el recuerdo, en la despedida de su segunda jornada en Uruguay, a pocas horas de continuar su viaje hacia la Argentina.

Durante la vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo, el papa León XIV dirigió un mensaje especial a los jóvenes y los alentó a construir un proyecto de vida basado en el amor y el compromiso.

“Amigos jóvenes, atrévanse a formar una familia, sean capaces de servir a los demás” , expresó el Pontífice ante miles de fieles que participaron de la celebración.

En su discurso, también reflexionó sobre los cambios que atraviesa la Iglesia y advirtió sobre el avance de la secularización y la indiferencia religiosa .

En ese contexto, llamó a los creyentes a renovar su fe y su compromiso con la comunidad. "Dense por completo a Dios, todos debemos ser discípulos una y otra vez", concluyó el Papa.

Sobre el final del evento, León XIV le entregó un cáliz a la Iglesia Uruguaya y recibió, a modo de regalo, la imagen de la Inmaculada Concepción .

Fuente: TN