El Papa reivindicó a Angelelli y les encargó a los obispos ocuparse de los pobres, desempleados y ancianos

En su discurso más pastoral de su visita apostólica, pronunciado en la Catedral metropolitana ante los obispos argentinos , el papa León XIV reivindicó la figura del obispo Enrique Angelelli , asesinado en La Rioja por la dictadura militar en 1976, y encomendó a los religiosos a fomentar las vocaciones sacerdotales, acompañar a las familias y “atender a quienes viven en la pobreza, carecen de empleo o no tienen una vivienda digna”.

León XIV hizo un llamado a la reconciliación mencionando a los beatos Angelelli, fray Mamerto Esquiú y Eduardo Pironio , a quienes puso como ejemplos de quienes “ supieron trabajar por la unidad y la paz ”.

También volvió a recordar a Francisco. Ocho sobrinos directos del papa argentino , invitados por León XIV, estuvieron en la Catedral. Al finalizar la ceremonia le entregaron una rosa blanca con un texto en el que mencionaron que se trata de un “signo de amor, de fe y de continuidad”.

Escribieron que para Francisco, su tío, las rosas era “un signo de las gracias y del amor de Dios”, por lo que se la regalaron “como familia, para compartir algo de ese legado espiritual”.

“Que esta rosa sea también un signo de nuestra cercanía, de nuestro cariño y de nuestros deseos de que la ternura, la esperanza y la misericordia que Francisco sembró sigan floreciendo en la Iglesia”, mencionaron.

En su mensaje ante el centenar de obispos argentinos, León XIV afirmó: “Quisiera destacar el testimonio de insignes obispos argentinos, que supieron trabajar por la unidad y la paz, como los beatos Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio”.

Dijo que sus vidas muestran cómo “una misma misión puede tomar formas diversas” y que forman “una escuela de pastores nacida de nuestra historia eclesial. Los santos siguen formando santos”.

Angelelli fue asesinado el 4 de agosto de 1976 en la ruta 38, en Punta de los Llanos,en La Rioja, cuando volvía de Chamical, donde había rendido un homenaje a dos sacerdotes de su diócesis muertos días antes. La dictadura lo presentó como un accidente, pero en 2014 se probó que fue un homicidio y fueron condenados a prisión perpetua Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella . Tras esa sentencia, el papa Francisco reconoció su martirio en 2018 y Angelelli fue beatificado en La Rioja en abril de 2019.

El cardenal Pironio, beatificado en 2023, fue amenazado por la Triple A en los años 70 y Pablo VI lo convocó a Roma. Por su parte, fray Mamerto Esquiú, el fraile franciscano del sermón de la Constitución de 1853, es el símbolo de la unidad nacional tras las guerras civiles.

El Papa no mencionó la dictadura, ni la violencia política, pero habló de reconciliación. Usó la metáfora del frontispicio de la catedral que representa el reencuentro de José con su padre Jacob y sus hermanos. Esa escena, dijo, “nos recuerda cómo Dios abre caminos de vida, incluso allí donde los hombres han sembrado división ”.

“José, que había sufrido a causa de sus hermanos, los perdona y llega a ser instrumento de salvación para aquellos que lo habían dañado”, señaló. Y definió: “La reconciliación exige reconocer las heridas, renunciar al resentimiento y dejar que la gracia de Dios transforme las relaciones entre nosotros”.

León XIV destacó que hablaba desde la Catedral,que ocupó Francisco cuando fue arzobispo de Buenos Aires e impulsor de la causa Angelelli. Es también el lugar donde descansan “los restos del general José de San Martín, padre de la patria”, como destacó. Fue la segunda mención en su visita al Libertador. La primera ocurrió apenas llegó al país, cuando depositó una ofrenda floral ante su monumento ecuestre en la Plaza San Martín.

En su mensaje más pastoral, en el que encomendó tareas a los sacerdotes, León XIV les encargó: “Trabajemos unidos para fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas, acompañar a las familias y atender a quienes viven en la pobreza , carecen de empleo o no tienen una vivienda digna”, dijo.

“¡La caridad de Cristo nos urge!”, expresó, y afirmó que los sacerdotes deben escuchar y conocer “las circunstancias concretas de quienes les han sido confiados: las personas desempleadas, los jóvenes que se ven forzados a emigrar, los ancianos que viven en el abandono y las comunidades marginadas”.

Sumó a “quienes, aun teniendo cubiertas sus necesidades materiales, experimentan una honda necesidad de Dios, de sentido y de esperanza”.

“Tantos rostros nos interpelan y nos llaman a compartir las alegrías y los sufrimientos de nuestro pueblo, respondiendo con la cercanía y las obras que exige el Evangelio”, sostuvo.

A los obispos y sus equipos sinodales les pidió además “traducir en decisiones concretas el respeto a la dignidad de cada persona y el compromiso con el destino universal de los bienes, la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la creación”.

Y los alentó a alegrarse por “el trabajo honrado, la atención a los más necesitados y las instituciones que sirven con responsabilidad al bien común”, y a seguir trabajando con el Documento de Aparecida, el texto de 2007 en cuya redacción Bergoglio tuvo un papel central, como “una estela luminosa”.

Hacia adentro de la Iglesia, reclamó unidad: “Custodiemos la comunión, acogiendo con caridad nuestras legítimas diferencias y cultivando la fraternidad”.

Al término de la Celebración de las Vísperas, León XIV compartió un asado con los obispos, en el Arzobispado.

Según pudo saber LA NACION , León XIV saludó uno por uno a los obispos argentinos. Hubo un “Excelente clima de fraternidad” y agradeció a los obispos su presencia, así como de pares de Chile y Paraguay. En las conversaciones informales entre los prelados, todos se manifestaron Sorprendidos “por la sencillez y profundidad de sus mensajes”.

Fuente: La Nación