La lista que encabezaron Hernán Najenson y Alejandra García ganó este martes las elecciones para representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. “Unidad en defensa de la Abogacía” obtuvo el 53,8 por ciento de los votos y ambos integrarán el organismo.

El segundo lugar fue para "Gente de Derecho" que tuvo el 31,1 por ciento de los votos y lleva al Consejo a Andrea Campos . En tanto, "Abogados por la Libertad" tuvo el 11 por ciento de los votos y el cuarto lugar fue para "Los que vemos el Colegio" con el 2,8 por ciento que no llevan consejeros.

La lista ganadora es la alianza política de la UCR -con Daniel Angelici como principal referente-, el PRO, la Coalición Cívica y distintos sectores de la abogacía que tiene como principal referente al ex juez federal y ex presidente del Colegio Público de la Abogacía (CPACF) Ricardo Gil Lavedra. El mismo esquema ganó hace un mes las elecciones de los abogados para el Consejo de la Magistratura de la Nación .

Unidad obtuvo 5.548 votos sobre los 10.303 abogados que participaron de la elección. Fue el 20,8 por ciento de los 50 mil profesionales habilitados para votar. El comicio se hizo en la sede del CPACF.

El Consejo de la ciudad tiene tres representantes de los abogados que se renovaron con esta elección para el período 2026-2030. Con el triunfo, Unidad lleva dos. Quien encabezó la lista fue Najenson, presidente de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina y director del Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de CABA. El segundo lugar fue para García, actual titular del CPACF.

Con 3.211 votos, “Gente de Derecho”, la agrupación fundada por Jorge Rizzo –actual consejero porteño y que presidió el CPACF durante cuatro gestiones-, quedó en segundo lugar. Fue en alianza con el peronismo porteño de Juan Manuel Olmos y lleva al Consejo porteño a Campos.

En esta elección fue el debut político de La Libertad Avanza con "Abogados por la Libertad" que encabezó Diego Carbone y quedó tercera con 1.135 votos. El partido de Javier Milei también participó de las comicios para el Consejo de la Magistratura de la Nación y salió último. En ninguna de las dos elecciones logró consejeros.

Eduardo Awad encabezó “Los que vemos el Colegio” y quedó último con 291 votos.

También se eligieron a los ocho miembros del Jurado del Jurado de Enjuiciamiento y Unidad lleva a ese organismo a Gil Lavedra, Paula Oliveto , Manuel Izura, Jimena de la Torre y Ezequiel Cassagne . Por "Gente de Derecho" ingresaron Sebastián Sáez y María Elías y por "Abogacía por la Libertad", Eduardo Gerome .

“Gracias a las abogadas y los abogados que participaron en esta elección y a quienes confiaron en Unidad. Hace unas semanas nos eligieron para representar a la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Hoy nos dieron esa responsabilidad también en la Ciudad”, dijo Gil Lavedra después del triunfo.

El Consejo de la Magistratura de la ciudad se encarga de hacer los concursos para elegir a los jueces, investigar las denuncias contra los magistrados por mal desempeño y administrar los recursos del Poder Judicial. Lo integran nueve miembros: tres jueces, tres abogados y tres representantes de la Legislatura.

La renovación del cuerpo se da en un contexto particular para la justicia porteña. Suma más delitos penales para investigar y creó sus tribunales laborales. Además, el Tribunal Superior de Justicia fue avalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intervenir en las causas nacionales, lo que generó una fuerte disputa con los tribunales federales. En ese escenario, el Consejo cobra relevancia.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín