El nuevo Consejo de la Magistratura debía quedar conformado hoy, que vencieron los mandatos de los viejos consejeros, pero su integración definitiva depende de una disputa política en el Congreso y de diferencias entre los académicos que se resolverán en los tribunales.

Una parte de esa controversia está encaminada: jueces, abogados, el Poder Ejecutivo, un académico y tres diputados ya confirmaron oficialmente su representación.

Resta aún la oficialización de los cuatro representantes del Senado, uno por la Cámara baja y un académico.

En el Senado, las negociaciones se terminaron encaminando ayer. Según dio cuenta Clarín , Patricia Bullrich le envió una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la que propuso a Nadia Márquez como consejera titular por La Libertad Avanza (LLA) y a Gonzalo Gúzman Coraita como suplente. Cerca de Bullrich no confirmaron ni rechazaron la información ante la consulta de este medio.

El bloque peronista dio por hecho el final de la controversia y propuso como bancada mayoritaria al bonaerense Eduardo “Wado” De Pedro y la riojana Florencia López . La UCR, por su parte, retuvo al representante por la segunda minoría, que quedó en manos de Maximiliano Abad .

Este jueves, en el Consejo de la Magistratura aguardaban que Villarruel complete la comunicación formal para oficializar esos nombres y llamarlos a jurar.

La puja en el Senado comenzó cuando, a fines de octubre, el riojano Fernando Rejal volvió al bloque Justicialista que conduce José Mayans . Con él, el peronismo llegó a 22 senadores, uno más que el bloque liderado por Bullrich.

Un informe elaborado por la Secretaría Parlamentaria del Senado y una consulta entre juristas por parte de LLA terminaron de convencer a los libertarios de deponer resistencias.

La ecuación se invirtió en Diputados. LLA tendrá dos consejeros como bloque mayoritario: Gonzalo Roca , que ya integra el Consejo, y Giselle Castelnuovo . Ambos se referencian en Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Unión por la Patria baja de dos consejeros a uno . Cristina Kirchner bendijo la designación del diputado Guillermo Michel , un peronista federal cercano a Sergio Massa. Se van Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley , dos alfiles del kirchnerismo.

Ya fueron enviadas al Consejo las notas de Diputados con los nombres de Roca, Castelnuovo y Michel.

El representante de la segunda minoría, sin embargo, todavía está en disputa entre Provincias Unidas y Pro.

Provincias Unidas, con un bloque de 18 miembros, propuso al cordobés Juan Brügge . Este martes, en la Cámara de Diputados, cuando los legisladores que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora y al santafesino Maximiliano Pullaro entraron al recinto y no se sentaron, dejando sin quorum la sesión, dieron una muestra de su poder de daño.

Pro, con 12 miembros, negocia con el oficialismo para quedarse con la banca y llevar como consejera a Florencia De Sensi , una diputada que responde a Cristian Ritondo.

En paralelo, Álvaro González , del larretismo, bajó su postulación cuando desde la Corte llegó la señal de que no avalaría las reelecciones. González dio un paso al costado y la suplente subió a titular. En el bloque explican que De Sensi fue elegida por mérito, a pedido de Mauricio Macri y Martín Garavano, “independientemente de las líneas internas”.

En los tribunales se dirime quién será el segundo representante de los académicos. El primero, Diego Molea , ya fue oficializado por el CIN. Pero está en discusión el mecanismo de votación por el otro cargo, a raíz de diferencias entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Hay una audiencia en el juzgado de María Servini el miércoles próximo.

Las dificultades para integrar el Consejo, no obstante, no interfieren en la administración del Poder Judicial, sino en el reparto de poder y afectan la convocatoria a un primer plenario, lo que no sucederá en breve.

Ocho de los nuevos consejeros ya prestaron juramento ante el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti .

Este jueves juraron el consejero en representación del Poder Ejecutivo, Santiago Viola , viceministro de Justicia, y el representante de los académicos Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora. Asumieron sus cargos en el Palacio de Justicia, ante Rosatti y los otros dos jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorezentti

El 5 de noviembre ya habían jurado los jueces Marcelo Gallo Tagle, Gabriela Vázquez y Paula Castro . El 12 juraron el juez Juan Manuel Culotta y los cuatro consejeros abogados: Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene .

La foto que surge es la de un Consejo politizado con consejeros que llegan con un padrinazgo político: los Menem , Sergio Massa , el operador judicial radical Daniel Angelici , el peronista Juan Manuel Olmos , Cristian Ritondo y, ahora también, los gobernadores .

La politización alcanzó a los estamentos técnicos. Entre los abogados, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, ganó dos bancas. Biglieri se referencia con Angelici.

Claudia Sarmiento viene del espacio de Jimena de la Torre y llega con el respaldo del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego .

Las otras dos bancas fueron para el peronismo, que sumó más del 58% de los votos. Demarchi Arballo llegó con la lista que impulsaron Juan Manuel Olmos y La Cámpora . Levene tuvo el apoyo de Molea , de Massa , del senador radical Abad y de Llaryora . La lista libertaria de Luis Palomino se quedó afuera.

En la elección de jueces, cada una de las cuatro listas obtuvo una banca. La Bordó, la agrupación más tradicional de la Asociación de Magistrados, ganó con 203 votos pero perdió un lugar y solo colocó a Gallo Tagle. Culotta entró por Compromiso Judicial. La Celeste, que fue dividida, sumó dos consejeras: Vázquez, vinculada al kirchnerismo, y Castro, respaldada por el consejero juez saliente Alberto Lugones .

Con 20 miembros, el quorum se logra con 12 consejeros. Aprobar una terna o acusar a un juez requiere dos tercios de los consejeros presentes: con el pleno completo, son 14 votos, de modo que siete consejeros alcanzan para bloquear. Ningún sector llega a esa cifra.

“Va a ser un Consejo más fracturado, más atomizado, que va a negociar caso por caso”, anticipó un consejero. Con ternas pendientes y concursos en marcha, cada designación de jueces pasará a depender de esa negociación.

Fuente: La Nación