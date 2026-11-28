MONTEVIDEO.- Uruguay solía ser una pequeña gran nación copera. ¡Cómo negarlo! Peñarol logró la última Copa Libertadores en 1987 y tiene 5; Nacional consiguió la última en 1988 y tiene 3 . La eliminación en la fase de grupos del Carbonero en 2026, sin victorias y con solo tres puntos de 18 posibles, fue calificada en el debate mediático como una de las peores campañas del siglo. La salida del Bolso en la etapa de grupos de esta misma temporada, luego de sumar apenas un punto de nueve como visitante y sufrir goleadas fuera de casa, fue otro puñal.

“Si hacemos un campeonato de profesionalismo, peleamos el descenso con Bolivia” , dijo alguna vez el Maestro Tabárez . La reflexión toma impulso ahora, a horas de la final de la Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras. Ganador de tres trofeos, Hugo De León va más allá: “La Copa cambió de formato y eso fue clave. Antes la jugaban los equipos basados en el poderío y la fortaleza a nivel local, donde tenían que ser campeón o segundo de su país para poder acceder a ella. A partir del momento en que el dinero predomina más que nunca, se inventó una nueva Copa Libertadores en la que los brasileños y argentinos tienen mucho más dinero y muchos más equipos . Ver lo que hicieron por dinero no me gusta nada”.

Algunos, apuntan al desprestigiado torneo doméstico. Otros, a la volcánica salida de jóvenes valores rumbo al exterior.

Juan Pablo Romero es un periodista uruguayo,

¿Cómo atravesar la nostalgia y apuntar a un futuro promisorio? “Creo que el fútbol uruguayo tiene que aferrarse de algunas cuestiones como para pensar en que se puede progresar y mejorar. Por lo pronto, en los últimos tiempos hay una tendencia a mejorar en la infraestructura, en mejorar los estadios . Este año, un equipo sin historia, como Montevideo City Torque , llegó a las semifinales de la Sudamericana. Peñarol, en su momento, llegó a la misma instancia. Y no quedó tan lejos de la Libertadores también, con Diego Aguirre en 2024 . De todos modos, cada vez veo más lejos la Libertadores. Creo que la brecha con los equipos brasileños es cada vez más grande por el poder económico, incluso esa diferencia se está viendo hasta con los argentinos, más allá de que este año se da la particularidad de que Boca fue campeón de la Sudamericana y de que Estudiantes está en la final de la Libertadores”, acepta el periodista.

El Centenario es el estadio donde se jugó la final del primer Mundial, en 1930, año de su inauguración. El mítico escenario fue declarado Monumento Histórico del Fútbol Mundial por la FIFA el 18 de julio de 1983: es la única construcción de esta índole que ostenta ese título. Es administrado por la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), integrada por representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Intendencia de Montevideo.

Los precios para la finalísima van desde los 95 dólares a los 340 de la misma moneda . Unos 578.000 pesos en este último caso. Las obras de remodelación del icónico escenario para el Mundial 2030 están previstas para arrancar en abril de 2027, con un presupuesto estimado de unos 120 millones de dólares.

Juan Manuel Guerra Velázquez es periodista en El Espectador Deportes. Y aporta su mirada: “Hay muchos factores. Primero, obviamente, hay una gran expectativa por recibir la final de la copa, pero eso se contrapone con la sequía que sufre Uruguay a nivel internacional; por lo tanto, es lo más cerca a una final de Copa Libertadores que vamos a tener los uruguayos...”.

¡Estamos listos para la gran Final: Palmeiras vs. Estudiantes! 🙌 pic.twitter.com/SEqUxqOIMI

¿Hay causas puntuales? “Hay varios factores, varios motivos. Primero, los planteles cambian constantemente, los entrenadores aguantan cada vez menos en sus cargos. El caso de Peñarol es algo distinto a lo habitual: tiene su técnico hace tres años, que es Diego Aguirre , que de todos modos se va a ir a fin de año, pero no es lo habitual ver un entrenador tanto tiempo en el cargo, es la excepción. Fijate que Nacional en los últimos tres años tuvo ocho o nueve técnicos . Y se cambia de plantel cada seis meses. Algo más: las transferencias al exterior; el jugador que rinde y hace algunos goles y le va bien en un semestre, en el siguiente ya no está. Uruguay es un país totalmente exportador ”, asume el especialista.

Montevideo está colapsada por el verde y los bastones rojos y blancos. Los fanáticos que solían vestir las clásicas camisetas de Peñarol y Nacional están guardados por unas horas. La ciudad no les pertenece. “Yo creo que se compite, pero a instancias decisivas no se llega. Fijate que en este siglo, te pongo un ejemplo: Peñarol llegó a la final de 2011 de la Libertadores y llegó a la semifinal de la copa en 2024. Es lo único en el siglo. Es poco, verdaderamente”, entiende Juanito, licenciado en Comunicación por la Universidad de la República.

Casi 40 años sin vueltas olímpicas. La Copa Libertadores está en Uruguay, pero apenas por un puñado de días, envueltos en una irresistible nostalgia.

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Fuente: La Nación